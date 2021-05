EXCLUSIV | Chindris, ofertat de doua cluburi din afara! Unde poate ajunge fundasul dorit si de FCSB

Valeriu Iftime a declarat ca fundasul central al botosanenilor a fost ofertat de doua echipa din strainatate.

Andrei Chindris a fost foarte aproape sa plece la FCSB la inceputul perioadei de marcato din iarna, insa Gigi Becali a refuzat sa plateasca atunci suma de 500.000 euro.

De asemenea, patronul botosanenilor, Valeriu Iftime, a refuzat in acea perioada si o oferta din Belgia primita pentru fundasul central.

Totusi, Iftime afirma ca mai are doua oferte pe masa pentru Andrei Chindris, ambele venite din strainatate.

"Are doua oferte in acest moment, nu pot sa spun de unde. Sunt doua oferte din afara, una de foarte departe, alta de foarte aproape. Cea care e de aproape, nu e din Belgia, e dintr-o alta tara fotbalistica. El vrea sa mearga la mai bine din punct de vedere sportiv. Am vorbit cu el, vrea si la nationala", a declarat Valeriu Iftime laPRO X.

Andrei Chindris a evoluat de 37 de ori in tricoul lui Botosani in acest sezon si a reusit sa marcheze de trei ori.

Fundasul lui FC Botosani este evaluat la 1.000.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com