Andrei Chindris, ofertat de o rivala din playoff! "Il vrem! Dar la pretul corect"

Fundas central e unul dintre cei mai doriti tineri jucatori din Liga 1.

Aproape sa fie transfer de FCSB in trecut, cand Gigi Becali a recunoscut ca este un fan al fundasului, Chindris a ramas pana la urma la Botosani si a avut evolutii fluctuante in ultimul timp, insa ramane unul dintre cei mai promitatori tineri fotblaisti din Liga 1. Fostul conducator de la echipa moldoveana, Cornel Sfaiter, actualmente la Sepsi, anunta ca pentru pretul corect ar fi interesat de transferul lui Chindris.

"Sunt cativa jucatori interesanti. S-a vehiculat mult transferul lui Chindris. Consider ca a fost supraevaluat. Dar e un jucator foarte interesant. Sincer, mi-l doresc. Nici vorba de pretul vehiculat acum cateva luni. Ati vazut ca nici domnul Becali nu a platit acel pret. La Euro nu a jucat, nu a castigat niciun trofeu.



Din pacate nu mai e nici in regula U21 de la anul. Ok, e un jucator bun, mie imi place. In conditiile in care nu va pleca in alta parte, luam in calcul transferul lui. Noi, cei de la Sepsi, ne gandim sa facem o oferta la un pret corect, rezonabil. Nu supraevaluat. Stiu pretul lui", a spus Cornel Sfaiter conform GSP.