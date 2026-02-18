După ce a fost descalificat de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, sportivul ucrainean de skeleton Vladislav Heraskevich s-a întors la Kiev şi a găsit capitala Ucrainei afectată de întreruperi ale alimentării cu energie electrică, încălzire şi apă. Cu toate acestea, el este bucuros că s-a întors, relatează AP.

„În ciuda tuturor acestor lucruri, acasă este cel mai cald loc”, a declarat Heraskevich miercuri, pentru Associated Press, stând în piaţa centrală din Kiev, în timp ce temperatura era de aproximativ minus 12 grade Celsius.

Heraskevich, un probabil candidat la medalie, a fost descalificat cu aproximativ 45 de minute înainte de competiţie, la 12 februarie, după ce a refuzat o cerere de ultim moment din partea Comitetului Olimpic Internaţional de a nu purta o cască dedicată celor peste 20 de sportivi şi antrenori ucişi de când Rusia a invadat ţara sa, în urmă cu patru ani.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a respins apelul lui Heraskevich împotriva CIO şi Federaţiei Internaţionale de Bob şi Skeleton a doua zi, deşi cursa lui începuse deja şi nu mai avea nicio şansă să concureze, chiar dacă ar fi câştigat apelul.

Casca şi controversele din jurul acesteia au generat o acoperire mediatică intensă în întreaga lume, iar Heraskevich intenţionează să profite de atenţia mediatică pentru a lansa o campanie de strângere de fonduri pentru familiile ucrainenilor căzuţi la datorie, care au fost pictaţi pe casca sa.

„Nu eu am atras atenţia asupra Ucrainei, ci ei”, a spus el. „Vocile lor sunt cele care se aud foarte tare.”

Discuţia sa cu preşedinta CIO

Amintindu-şi de descalificarea sa, el a descris o conversaţie cu preşedinta CIO, Kirsty Coventry, care a avut loc cu aproximativ o oră înainte de cursă, ca fiind respectuoasă, dar fără rezultat.

„Din păcate, nu am fost ascultaţi”, a spus el, adăugând că reprezentanţii CIO nu au explicat în mod clar în ce fel casca a încălcat vreo regulă.

Coventry a afirmat în repetate rânduri că descalificarea sportivului a fost justificată şi bazată pe liniile directoare privind exprimarea sportivilor la Jocurile Olimpice. Acestea spun, în parte, că „atenţia pe terenul de joc în timpul competiţiilor şi ceremoniilor oficiale trebuie să se concentreze pe celebrarea performanţelor sportivilor”. Heraskevich nu a ajuns niciodată pe "terenul de joc" – cel puţin nu în competiţie.

El a pus sub semnul întrebării ceea ce a descris ca fiind o aplicare inconsistentă a regulilor, citând afişarea unui steag rus pe casca snowboarderului italian Roland Fischnaller fără sancţiuni aparente. Steagurile multiple de pe casca lui Fischnaller erau un omagiu adus tuturor locurilor olimpice în care a concurat în trecut, inclusiv Jocurile de la Soci din 2014. Heraskevych a mai spus că el şi alţi sportivi ucraineni au văzut steaguri ruseşti în tribune la locurile olimpice, ceea ce ar fi trebuit să fie interzis de CIO.

Sportivii ruşi nu au mai concurat sub steagul ţării lor la Jocurile Olimpice de iarnă din 2014, când Rusia a găzduit Jocurile de la Soci, marcate de scandalul dopajului. Unii dintre ei concurează în schimb ca „sportivi neutri”, fără steag. Ministrul sportului din Ucraina a condamnat săptămâna trecută acţiunile CIO, care, potrivit guvernului său, indică faptul că organismul ar putea relaxa în curând restricţiile împotriva sportivilor ruşi.

„I-am spus că, din exterior, pe baza a ceea ce am citit în mass-media, pare că jucaţi de partea Rusiei”, a spus Heraskevich.

Marţi, Comitetul Paralimpic Internaţional a anunţat că Rusia a primit şase locuri pentru Jocurile Paralimpice care vor avea loc în perioada 6-15 martie.

Preşedinta CIO a declarat că ar putea colabora cu el

După întâlnirea cu Heraskevich şi tatăl acestuia, Coventry a declarat că aceştia au întrebat-o ce ar putea face CIO pentru Ucraina, în special pentru a răspunde nevoilor urgente ale locuitorilor, cum ar fi generatoarele, din cauza reţelei electrice extrem de problematice a ţării.

Ea a spus că i-a comunicat lui Heraskevich că ar fi „mai mult decât fericită să colaboreze cu el şi cu tatăl său pentru a solicita liderilor şi guvernelor să încerce să ajute”.

„În ultimii ani, CIO a acordat peste 10 milioane de dolari Ucrainei, Comitetului Olimpic Naţional, sportului şi sportivilor. Vrem să continuăm să facem acest lucru”, a spus ea.

CIO nu a precizat dacă va contribui direct la noua iniţiativă a lui Heraskevich.

Nu regretă decizia luată

Pentru Heraskevich, refuzul său de a ceda a avut un preţ mare. A început să se antreneze la skeleton cu tatăl său în 2014, când acest sport practic nu exista în Ucraina. Fără o infrastructură stabilită sau coechipieri mai experimentaţi pe care să se poată baza, a spus el, au trebuit să-şi găsească singuri drumul.

Heraskevich ar fi fost probabil un candidat legitim la medalii la Cortina: el a terminat pe locul şase în toate cele cinci antrenamente oficiale din perioada premergătoare cursei olimpice şi a înregistrat cel mai rapid timp într-una dintre aceste curse — deşi aceasta a fost şi o cursă în care unii concurenţi, precum medaliatul cu aur Matt Weston din Marea Britanie, au stat pe tuşă pentru a se odihni.

„Este cu adevărat dureros, pentru că am muncit foarte mult timp pentru acest lucru”, a spus el.

În cele din urmă, Heraskevich nu regretă decizia sa de a concura purtând casca. El a spus că portretele de pe cască reprezintă doar o mică parte din „nenumăraţii” prieteni şi cunoştinţe pe care i-a pierdut în timpul războiului.

„Mulţi oameni pe care i-am cunoscut ne-au părăsit mult prea devreme, la vârsta la care ar fi trebuit să-şi întemeieze familii şi să-şi construiască vieţile”, a spus el. „În schimb, acum avem moartea în locul lor – şi asta doare.”