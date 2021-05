EXCLUSIV | "Asta mi-a spus Becali dupa ce l-am refuzat!" Sumudica, dezvaluiri de ultima ora privind negocierile cu FCSB! De ce nu a acceptat oferta

Marius Sumudica a vorbit la Pro X despre negocierile cu Gigi Becali.

Antrenorul a comentat ce s-a intamplat in ultimele ore si a marturisit de ce a refuzat oferta venita de la FCSB. Sumudica a spus ca nu isi doreste sa ajunga nici la CFR Cluj, nici la CSU Craiova, desi asta s-a speculat dupa ce tehnicianul nu a vrut sa preia echipa lui Gigi Becali.

"Vreau sa pun punct tuturor speculatiilor. Nu s-a pus niciodata problema vreunei licitatii. Am fost aproape de FCSB, am contractul pe mail, mi s-au trimis toate actele ca sa le semnam, dar nu am putut nici sufleteste sa lucrez la acest club. Nu suntem pe aceeasi lungime de unda.

In plus, am un staff cu care lucrez de atatia ani si nu e normal sa las pe cineva pe-afara. Asta este ceea ce s-a intamplat in negocierea mea cu Gigi Becali. Era un contract cum rar mi-a fost dat sa vad in Romania. Cifre incredibile, care se apropiau, in cazul in care faceam performanta, de un contract pe care il puteam castiga in Golf, dar nu a contat din punct de vedere financiar. E mai bine asa, fiecare pe drumul lui. Nu s-a concretizat oferta si vreau sa pun punct, nu ma intereseaza nici CFR, nici Craiova. Sunt echipe care pot face performanta, dar nu am vrut sa fac licitatie sa ajung la vreunul dintre cluburile astea.

Rotaru stie numarul meu, vorbim de 3-4 ori pe saptamana, exista o legatura stransa intre noi, dar nu m-am bagat niciodata, nici cu sfaturi, nici cu nimic. Daca voia sa merg la Craiova, putea sa ma anunte. 'Te-ai folosit de mine, te duci la Craiova sau la CFR.' Asta mi-a spus Becali, dar vreau sa inteleaga toata lumea ca nu m-am folosit de FCSB sa ajung la Craiova", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.