Cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Daniel Pancu și-a trecut în cont toate punctele, după hat-trick-ul lui Andrei Cordea.



Louis Munteanu, suspendat pentru ultimul meci al campionatului din acest an



În minutul 40 al meciului, Louis Munteanu a văzut cartonașul galben. Va lipsi, așadar, de la ultimul meci al ardelenilor din acest an, cu FC Botoșani (vineri, 19 decembrie, 20:00), din cauza cumulului de avertismente.



Louis Munteanu a mai fost avertizat cu ”galbenul” în minutul 78 din eșecul cu FC Argeș (0-2), în minutul 90+2 al thrilerr-ului 3-3 cu FC Botoșani și în turul sezonului regulat cu Csikszereda (2-2, minutul 90+7).



În CFR Cluj - Csikszereda, Andrei Cordea a deschis scorul în minutul 6, a realizat ”dubla” în minutul 46 și și-a trecut hat-trick-ul în minutul 90+6 al confruntării. Zoltan Bodo a înscris pentru oaspeți în minutul 71.



Andrei Cordea a vorbit despre Louis Munteanu la flash-interviu. Ce a spus



La flash-interviu, după meci, Andrei Cordea a ținut să puncteze faptul că dacă Louis Munteanu, scos în minutul 88 al meciului, era încă pe teren, atunci atacantul ar fi fost cel care ar fi executat lovitura de pedeapsă din minutul 90+5.



”Un meci reușit din partea tuturor. Le mulțumesc de ajutor. Fără ei nu marcam trei goluri. Dacă Louis era în teren, bătea el. Și el trebuie să marcheze.



Voia și Lindon să marcheze, dar am zis să bat eu. Le mulțumesc colegilor. Încercăm să îmbunătățim lucrurile. Azi ne-a ieșit.



Obiectivul era să câștigăm meciul. Vom trage linie la finalul sezonului regulat. Atacant mai altruist decât el nu știu să existe. El preferă să dea pase. O să marcheze și el”, a spus Cordea.

