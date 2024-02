„Un transfer foarte bun!” 'Perla' cu care Rapidul a dat lovitura, prin ochii fostului antrenor

Giuleștenii s-au întărit bine în perioada de mercato din această iarnă, însă au început să se pregătească deja și pentru sezonul următor, făcând o mutare de perspectivă. Rareș Pop (18 ani), tânărul fotbalist care a impresionat în acest sezon la UTA Arad, a semnat un precontract cu Rapid București, urmând să ajungă în Giulești din vară.

Ilie Poenaru a vorbit despre Rareș Pop

Ilie Poenaru (47 ani), ultima dată antrenor la FC Voluntari, echipă de care s-a despărțit în ianuarie 2024, a pregătit-o pe UTA Arad din mai 2022 până în noiembrie 2022. Antrenorul l-a avut sub comandă pe Rareș Pop, iar acum l-a caracterizat pe tânărul jucător, dezvăluind că poate fi un asset bun pentru Rapid în sezonul următor, însă a spus și ce ar trebui să facă giuleștenii pentru a se asigura că dă cel mai bun randament.

„Rareș e un copil cu care am muncit foarte mult. Ionuț Badea l-a debutat la UTA, mă bucur că a făcut-o, pentru că așa am reușit și eu să îl văd și să îi ofer continuitate. E un copil cu care trebuie să vorbești mult, are o personalitate foarte puternică.

Dar în același timp își creează o presiune singur, pentru că are niște calități care trebuie puse în valoare. Îi trebuie dată încredere la fiecare meci.

La un moment dat, își crea presiune pentru că, făcând meciuri foarte bune, conștientiza că lumea are așteptări mari de la el și nu mai voia să se comporte ca un under. Încerca să se maturizeze și să își găsească acel echilibru.

Îi și sugeram să se maturizeze cât mai repede. Știm cu toții, la noi copiii fac pasul destul de târziu, iar în străinătate căștigă trofee. Presiunea e alta la Rapid, pentru că acolo te duci și te bați la trofee.

Eu îl văd bine, depinde cum e gestionat, ce i se cere, dacă se vor baza pe el din vară. Dar eu spun că el nu va înșela așteptările, dacă va fi integrat rapid și se va lucra foarte mult cu el și din punct de vedere mental. Cred că Rapid a făcut un transfer foarte bun”, a declarat Ilie Poenaru la Digi Sport.

Rapid București, în perioada de mercato

Veniri - Ermal Krasniqi (CFR Cluj / 1 milion de euro), Cătălin Vulturar (Lecce / 400.000 de euro), Mihai Aioani (FCV Farul / 400.000 de euro), Damjan Djokovic (FCSB / liber de contract), Florent Hasani (KF Tirana / 300.000 de euro), Borisav Burmaz (FK Vozdovac / 400.000 de euro), Jakub Hromada (Slavia Praga / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Andrei Ciobanu (Poli Iași)

Plecări - Horațiu Moldovan (Atletico Madrid / 800.000 de euro), Borja Valle (Ponferradina / contract reziliat), Juvhel Tsoumou (Police Tero FC / contract încheiat), Andrei Ciobanu (FC Voluntari / contract reziliat), Alexandru Stan (CS Mioveni / împrumutat), Ștefan Pănoiu (FCU Cluj / împrumutat), Kevin Soni (Hapoel Ierusalim / împrumutat)