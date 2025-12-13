Chiar dacă Rapid a încercat să reducă din diferență pe final, dar apărarea Oțelului a rezistat, iar echipa lui Laszlo Balint a plecat cu toate cele trei puncte din Giulești.

Iacob a recunoscut faptul că mai mulți colegi i-au spus să nu trimită pe poartă din acea lovitură liberă.

Fostul jucător de la Rapid a recunoscut că nu este obișnuit să îi considere pe giuleșteni adversari.

„Mă bucur pentru ce am reușit pentru că am practicat un fotbal foarte, foarte bun. Adversarii... E ciudat să să spun adversarii... Îi consider prietenii mei. Am mai dat goluri din lovitură liberă, dar acesta e cel mai frumos cred.

Sincer, doi colegi mi-au spus să nu șutez pentru că e prea departe. La antrenamente dau mai aproape. De multe ori ratez, dar mă bucur că am reușit acum. Am învățat de la diferiți colegi de-a lungul timpului. Petrila bate exact ca mine, dar el cred că bate mult mai des decât mine. Nu vreau să dau notă, o să mă uit ce notă mi-au dat analiștii.

Când am venit la Oțelul, am văzut calitate, unitatea grupului. M-aș bucura să vină și Moș Crăciun gălățean să ne primim banii, avem salarii în urmă. Ar fi normal să ne primim banii.

Rapid a abordat meciul foarte bine, agresiv, nu i-am lăsat să își facă jocul. Oțelul a fost echipa mai bună, nu se poate contesta victoria. Nu s-a pus problema învingătoarei.”, a spus Paul Iacob.

În urma acestui rezultat, Oțelul a urcat pe locul șase în Superliga, în timp ce Rapid rămâne lider.

