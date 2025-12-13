Cristi Munteanu, președintele formației Oțelul Galați, a vorbit despre transferul căpitanului Joao Lameira (26 de ani), după victoria obținută pe terenul Rapidului (2-0).

Cristi Munteanu, detalii despre situația lui Joao Lameira

Lameira se află pe lista FCSB-ului și a grupării poloneze Widzew Lodz. Munteanu a explicat că o decizie finală în privința viitorului mijlocașului va fi luată după partida de acasă cu FC Argeș (ultima din an, pe 20 decembrie, ora 17:00).

„Avem ceva restanțe financiare, se vor rezolva săptămâna viitoare. Avem de unde să încasăm și se vor rezolva. Anul acesta ne-am făcut bugetul fără acel contract cu combinatul și vom vedea ce se va întâmpla cu combinatul în perioada următoare.

Munteanu: „Nu am luat nicio decizie”

În perioada asta nu se fac așa multe transferuri, piața nu e așa de liberă și bogată, dar vom face și noi schimbări. Eu mi-aș dori să avem bani, să aducem jucători și să ne batem noi la titlu.

Lameira e jucătorul nostru, un jucător foarte important. Prezintă interes pentru un club din străinătate, dar mai avem o finală cu FC Argeș, nu am luat nicio decizie. După meciul cu FC Argeș ne vom așeza la masă împreună cu jucătorul și vom lua o decizie”, a declarat Cristi Munteanu, conform digisport.ro.