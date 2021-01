Dinamovistii au ajuns la capatul rabdarii! Anton, mesaj ferm pentru conducerea spaniola: "Sa cedeze actiunile altora!" Nemec a comparat situatia de la Dinamo cu ce se intampla la echipele de judet

Dinamo a invins pe Hermannstadt in primul meci din 2021.

Dupa meci, doi dintre cei mai importanti fotbalisti dinamovisti , Nemec si Anton au vorbit despre situatia dramatica in care se afla clubul.

Ei au dezvaluit ca au ajuns la capatul rabdarii, existand sanse foarte mari sa paraseasca echipa in urmatoarea perioada.

Atacantul slovac a marcat al doilea gol al echipei lui Gane in meciul de la Medias. Nemec a afirmat ca exista sanse foarte mari sa plece de la Dinamo in urmatoarea perioada.

"A fost un meci greu, pe un teren greu, noi suntem intr-o situatie foarte grea. Suntem fericiti ca am reusit sa obtinem cele trei puncte.

Desigur, voi face ce e cel mai bine pentru mine. Nu mai am mult de jucat. Daca aceasta situatie voi continua voi lua cea mai buna decizie pentru mine. Exista o mare posibilitate sa parasesc clubul, desigur.

Jucam fotbal pentru ca ne place, dar este si meseria noastra. Avem si noi obligatiile noastre. Sa joci gratis e frumos la sate, dar nu inteleg cum astfel de lucuri se pot intampla in secoul 21 la o echipa precum Dinamo", a declarat Adam Nemec.

De asemenea, Paul Anton a tinut le-a transmis actionarilor majoritari ai clubului ca ar trebui paraseasca echipa si sa cedeze actiunile unor oameni care pot face fata din punct de vedere financiar.

"Ma bucur ca am reusit sa avem o prestatie buna. Am inscris repede si ne-am facut meciul mai usor.

Nu stiu, am avut discutii cu fanii. Situatia e foarte grea, lucrurile sunt foarte confuze. Am vrut sa tragem un semnal de alarma cu acel protest. Nu se poate continua asa. Actionarii majoritari nu isi pot bate joc de noi la infinit. Daca nu pot sa respecte contractele, sa faca un pas in spate si sa dea actiunile altora. Atunci altfel vor sta lucrurile. Momentan e greu sa dau un raspuns, sunt aici si pana in ultima zi voi da 100% indiferent de problemele care exista.

Limita legii, sincer, cred ca si ceilalti colegi se gandesc la fel. Chiar daca am aratat devotament si iubire, totul are o limita. Problema e ca se apropie aceasta limita la toata lumea. Nu se poate continua asa. E o bataie de joc. Sa dea actiunile altora care incearca din putinul pe care il au sa faca ceva pentru acest club", a spus Paul Anton la finalul meciului.