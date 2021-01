Stelistii au vorbit cu Arafat! Va fi sau nu carantina?! Stirea momentului: ce se intampla dupa ce FCSB revine in Romania

Echipa antrenata de Toni Petrea va reveni joi in Romania dupa cantonamentul efectuat in Turcia.

S-a discutat foarte mult despre posibilitatea ca ros-albastrii sa fie nevoiti sa intre in carantina la intoarcerea in tara.

Aceasta situatie ar fi putut sa se intample din cauza faptului ca Turcia este catalogata drept tara cu grad ridicat de risc in ceea ce priveste pandemia de coronavirus.

Finantatorul FCSB-ului Gigi Becali a explicat motivul pentru care echipa sa nu ar trebui sa intre in carantina. El a spus ca FCSB a mers in Turcia pentru a juca un meci amical, situatie in care nu a incalcat regulamentul si nici restrictiile impuse de pandemie.

Potrivit Antena Sport, ros-albastrii au luat legatura cu Raed Arafat pentru lamuriri. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta le-a transmis ca daca vor prezenta toate documentele care sa demonstreze ca au participat la o competitie sportiva, nu vor fi nevoiti sa intre in carantina.

Meciul dintre FCSB si Astra Giurgiu este programat vineri, 15 ianuarie, de la ora 20:00.