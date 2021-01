A dus echipa la 2 puncte de playoff, dar e debusolat! "Nu mai cred in spanioli, am obosit sa vorbesc!" Ce spune Gane despre transferul lui Fabbrini la CFR Cluj

Dinamo s-a impus cu 2-0 in deplasarea de la Hermannstadt, dar situatia la club ramane in continuare una critica.

Ionel Gane isi pune toate sperantele in mainile suporterilor din programul DDB si spune ca nu mai crede in actionarii spanioli.

In ciuda situatiei dramatice pe care o traverseaza echipa, jucatorii au dat dovada de caracter si Dinamo este la doar doua puncte de playoff.

"Cred ca a fost un meci bun, primul meci al returului. Nu era usor. Imi felicit jucatorii pentru caracterul de care dau dovada.

Nu am dat nicio sansa de gol adversarului, am fost foarte bine organizati. I-am prins pe spatii libere si am puncat cand trebuia. O victorie meritata!

E greu sa va spun daca mai pleaca vreun jucator. Fiecare incearca sa gaseasca o solutie cat mai buna. Cei care au ramas merita tot respectul suporterilor, cei din DDB au incercat si acum sa rezolve aceste situatii ca echipa sa nu se destrame. Nu avem alt sprijin decat in ei. Suntem aici si luptam pana la final.

Nu mai cred in spanioli, pentru ca de atata timp ne tot amagesc. Am obosit sa vorbesc de ei. Cred in suporteri, in tot ceea ce fac, stim ca nu suntem singuri. Ne trimit mesaje si ne incurajeaza. Cred in baieti, in aceasta echipa minunata. In acest moment eu zic ca aratam bine fata de altii si nu cedam", a spus Ionel Gane, la Digi Sport.

Ionel Gane: "Fabbrini nu mi-a spus nimic! Nu e adevarat!"

Cu doar cateva ore inaintea duelului din aceasta seara, s-a vehiculat un posibil acord dintre Diego Fabbrini si CFR Cluj.

Antrenorul lui Dinamo spune ca este o informatie falsa:

"Nu este adevarat, Fabbrini nu mi-a spus nimic. Dar v-am spus, in fiecare zi pot aparea decizii. Voi avea discutii cu ei si vedem ce vom face in continuare", a spus Gane.