Fostul vârf al lui Dinamo își pregătește plecarea din Superliga: „Pare să fie ultimul meu sezon aici”

Vârful slovac a dezvăluit că familia sa pune presiune pentru a reveni în țara natală. Totuși, Nemec lasă o portiță deschisă în cazul în care ar primi o ofertă de nerefuzat de la vreo echipă din Superliga.

Soția insistă să revină în Slovacia

„Ei bine, bănuiesc că e ultimul meu sezon în România, dar nu pot spune că va fi cu siguranță așa, pentru că nu știi niciodată. Dar, din ce am vorbit cu familia și cu rudele mele, pare să fie ultimul meu sezon aici. Asta se poate schimba, bineînțeles. Cum spuneam, nu-i 100% sigur, dar așa arată lucrurile în acest moment.

Soția mea și-ar dori să mă întorc acasă, pentru că i-am promis, cred că sunt deja patru ani de atunci, că o să ne întoarcem în Slovacia. Dar apoi am tot continuat pentru încă un an și încă un an și iată-ne aici! Dar vom vedea, nu pot spune clar acum ce va fi.

(...) Soția stă în România, cu mine, dar Slovacia e casa noastră. Îi lipsesc prietenii, familia, viața socială, lucruri pe care le înțeleg foarte bine”, a punctat fotbalistul născut în urmă cu 38 de ani, în Cehoslovacia.

Adam Nemec a ajuns prima oară în România la Dinamo, în 2016, după ce s-a despărțit de Willem II. După doi ani petrecuți în „Groapă” a semnat cu Pafos, ca după doi ani în Cipru să revină alături de „câini”. În 2021 s-a despărțit de Dinamo și a semnat cu FC Voluntari.

Contractul atacatului slovac cu gruparea din Ilfov expiră la finalul acestui sezon.

În cele 178 de meciuri în fobalul românesc, Adam Nemec a marcat 43 de goluri și a oferit 18 pase decisive.