BREAKING NEWS! Messi nu va juca in meciul cu Real Sociedad! Ce probleme acuza starul argentinian

Barcelona va juca impotriva impotriva lui Real Sociedad in semifinalele Supercupei Spaniei.

UPDATE 20:40 Se confirma informatia oferita de jurnalistii de la Sport, iar Lionel Messi nu va juca in partida din semifinalele Supercupei Spaniei cu Real Sociedad din cauza unor dureri musculare acuzate dupa meciul cu Granada.

#ÚLTIMAHORA ???? ⚠️ Leo Messi no jugará esta noche la semifinal de la Supercopa de España frente a la Real Sociedad por unas molestiashttps://t.co/kfjR24V4nr pic.twitter.com/lcgqtH2iVl — Diario SPORT (@sport) January 13, 2021

Catalanii spera ca starul argentinian sa se recupereze in timp util pentru finala de duminica, in cazul in care vor trece de Sociedad.

Sunt sanse mari insa ca Ronald Koeman sa nu se poata baza pe cel mai important fotbalist al echipei.

Conform ESPN, Lionel Messi simte in continuare un disconfort muscular dupa o lovitura incasata in meciul cu Granada si nu s-a antrenat alaturi de colegii sai in dimineata meciului.

???????????? Messi, casi descartado para jugar hoy, según ESPNhttps://t.co/kxQFukcqoG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 13, 2021

De asemenea, Mundo Deportivo anunta ca medicii echipei catalane il vor examina pe starul argentinian la incalzirea dinaintea meciului, iar in cazul in care Messi va resimti din nou dureri, vedeta Barcelonei nu va juca in aceasta partida.