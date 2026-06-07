Tehnicianul portughez i-a cerut lui Real Madrid să intre în cursa pentru Bernardo Silva, mijlocașul aflat pe radarul Barcelonei și lui Atletico Madrid.

Bernardo Silva, în vârstă de 31 de ani, va pleca de la City, iar viitorul său a fost deja pus în așteptare în contextul interesului venit din Spania.

Jose Mourinho vrea să-l „fure” pe Bernardo Silva de sub nasul Barcelonei

Portughezul a primit oferte și din partea Barcelonei, iar un acord preliminar ar fi existat la un moment dat, însă intrarea lui Real Madrid în discuții poate schimba totul.

Potrivit AS.com, Mourinho l-a inclus pe Silva pe lista de transferuri prioritare și a discutat direct cu Florentino Perez despre această mutare.

Mijlocașul portughez este apreciat pentru experiența sa și pentru rolul important avut în ultimii ani la Manchester City.

Bernardo Silva încheie un ciclu important pentru „cetățeni”, cu 459 de meciuri, 76 de goluri și 77 de pase decisive, plus 19 trofee câștigate.