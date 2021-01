OFICIAL | LOVITURA de imagine! Dat afara de Viitorul, Ruben de la Barrera a semnat cu o fosta semifinalista de Champions League!

Ruben de la Barrera (35 de ani) a antrenat-o pe Viitorul Constanta in perioada august - noiembrie 2020.

Doar 12 meciuri a rezistat tehnicianul spaniol pe banca Viitorului. Oficialii clubului din Constanta s-au speriat de cum a ajuns sa arate jocul echipei si l-au indepartat.

Intors in tara sa natala, Ruben de la Barrera a primit o sansa nesperata de la formatia Deportivo La Coruna, campioana a Spaniei in anul 2000 si semifinalista de Champions League in stagiunea 2003-2004.

Deportivo este departe de acele performante uimitoare de la inceputul anilor 2000, echipa fiind acum intr-o criza profunda. In sezonul trecut, echipa a retrogradat in a treia divizie, iar obiectivul lui Ruben de la Barrera este de a o promova la loc in liga secunda.

Ruben de la Barrera l-a inlocuit in functie pe Fernando Vasquez.

Rubén de la Barrera, novo adestrador do Real Club Deportivo https://t.co/MwWwlXwpWk Benvido e sorte @RubiBarreraFdz! pic.twitter.com/ArPm6smjmS — RC Deportivo (@RCDeportivo) January 12, 2021