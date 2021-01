EXCLUSIV | Dinamo isi TAIE INTERNETUL ca sa nu mai vina vestile proaste! Decizie de ultima ora luata de Anton, Sorescu si Camara. Meciul cu Hermannstadt poate fi ULTIMUL

Jucatorii care s-au intors dupa anul nou la Dinamo au inteles situatia clubului si vor sa coopereze cu sefii pentru a-si obtine rezilierile.

Chiar daca inteleg perioada prin care trece echipa, inclusiv Anton si Sorescu vor incerca sa devina liberi daca nu se intampla nimic in cateva zile. Din informatiile www.sport.ro, urmatorul nume important care pleaca e Juan Camara. Imprumutat de la Jagellonia, din prima liga poloneza, Camara a avut evolutii apreciate la Dinamo. Are optiuni in Liga 1, dar si in Polonia sau in liga secunda spaniola. Out din lot cu Hermannstadt, portarul Osorio, transferat de la Middlesbrough, a ramas la Bucuresti. Vrea si el sa-si formalizeze despartirea de Dinamo in cateva zile.

Sorescu si Anton au si ei discutii cu alte cluburi. Deian e dorit si el de Craiova, iar Anton a fost sunat din nou din Rusia, unde si-a petrecut ultimii ani. Fabbrini e aproape de CFR.

Suporterii vor sa salveze echipa, dar vor afla abia peste o saptamana daca deciziile luate de ei in club stau sau nu in picioare. Un consiliu juridic programat pentru 21 ianuarie va hotari daca ultimele decizii ale Consiliului de Administratie, in care s-a incerat indepartarea spaniolilor si a oamenilor impusi de ei, este sau nu valida.

Fanii au reusit sa mai achite din datoriile din urma catre fost angajati, dar exista inca litigii care ameninta clubul cu depunctarea. Unele au scadenta chiar saptamana urmatoare!