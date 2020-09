Destinatie neasteptata pentru Rusescu! Atacantul se poate intoarce in Liga 1, la o echipa care se bate la titlu

Raul Rusescu poate reveni in Liga 1, dar nu la FCSB sau CFR Cluj.

In ultimul sezon, Rusescu a jucat 31 de meciuri si a reusit 12 goluri pentru Giresunspor, locul 10 in liga secunda turca, fiind unul dintre cei mai buni oameni ai "Cotanaklar". Dar atacantul nu a acceptat diminuarea salariului, iar turcii i-au reziliat unilateral contractul, dupa ce au inregistrat o scadere dramatica a bugetului, din cauza pandemiei de coronavirus. Rusescu a mai fost propus de impresari la cluburi din primele doua ligi din Turcia, dar salariul sau de 25.000 de euro pe luna ar putea sa ii sperie pe oficialii turci. Daca nu va gasi un contract avantajos in Turcia, pana in a doua parte a lunii septembrie, Rusescu ar putea ajunge la Craiova, la pachet cu Iasmin Latovlevici (34 ani), un alt fotbalist liber de contract, la echipa unde agentul lor, Ioan Becali, ii mai are pe Mihai Balasa, Paul Papp si Alex Tudorie.

Craiova a trecut peste eliminarea timpurie din preliminariile Europa League si cauta fotbalisti cu experienta pentru a avea garantia castigarii titlului. Un angajament cu clubul oltean le poate garanta lui Rusescu si Latovlevici minute de joc si reintrarea in circuitul echipei nationale, dar si ca vor putea pleca in vara anului viitor, daca vor avea o propuneri avantajoase de transfer. Pana acum, Craiova i-a transferat pe Marius Constantin (Gaz Metan Medias), Vladimir Screciu (Genk), Paul Papp (Sivasspor) si Alex Tudorie (Arsenal Tula, imprumut). "Alb-albastrii" au inregistrat doua victorii in primele doua etape din actualul sezon, 1-0 cu Sepsi si 2-0 cu Astra, si ocupa locul 3 in clasament, dupa FCSB si FC Botosani.

Raul Rusescu (32 ani) este nascut in Oltenia, la Rm. Valcea, si a evoluat pentru Unirea Urziceni (2005-2006, 2008-2011), Dunarea Giurgiu (2006-2007), CS Otopeni (2007-2008), FCSB (2011-2013, 2014-2015, 2018-2019), FC Sevilla (2013), Sporting Braga (2013-2014), Osmanlispor (2015-2018) si Giresunspor (2019-2020). El are 10 selectii si 1 gol pentru echipa nationala, iar in palmaresul sau se gasesc 3 titluri de campion in Liga 1 (2008-2009, 2012-2013, 2014-2015), 1 trofeu Cupa Romaniei (2014-2015) si 1 Cupa Ligii (2014-2015), dar si Europa League (2013-2014) si titlul de golgheter al Ligii 1 (2012-2013 / 21g).