DUNAREA - FCSB 1-1 | Rusescu a explicat izbucnirea din momentul schimbarii: "Nu-i nicio problema ca am fost scos!"

Raul Rusescu ramane convins ca FCSB va deveni campioana.

Titular la FCSB in primul meci al anului, Raul Rusescu a avut o evolutie stearsa la Calarasi si a fost inlocuit de Mihai Teja dupa 58 de minute. El s-a certat cu arbitrul in momentul schimbarii, nemultumit de tragerile de timp ale jucatorilor gazdelor.

"Am primit un gol pe o greseala, dar per total eu sunt increzator. Nu cred ca (Balgradean) mai trebuia sa spuna ceva. A fost o greseala, se poate intampla. Oricine poate gresi. Important e ca sa treaca peste lucrul asta si cred ca se va intampla. Am avut ocazii, asta-i lucru imbucurator. Facand abstractie de rezultat, sunt multumit, dar trebuia sa fim mai atenti la finalizare. Nu cred ca e momentul sa stam cu ochii pe CFR.

Am fost schimbat, nu-i nicio problema. Eram deranjat de faptul ca arbitrul a oprit jocul pentru ca asta au cautat, sa stea pe jos.



Sunt foarte increzator (ca putem lua titlul). Un teren greu, dar in conditii mult mai bune decat ma asteptam" a spus Raul Rusescu dupa partida.