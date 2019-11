GOOOOL RUSESCU! Fostul atacant al celor de la FCSB a marcat un gol important in Turcia! Si-a salvat echipa pe final de meci

Raul Rusescu a marcat pentru Giresunspor.

Fostul atacant al celor de la FCSB, Raul Rusescu, evolueaza la in Liga a 2-a in Turcia pentru Giresunspor. Echipa sa a evoluat in deplasare la Adanaspor, iar la scorul de 1-0 pentru gazde, Rusescu a restabilit egalitatea in minutul 80 din penalty. Acesta a fost si scorul final al partidei, iar Giresunspor se claseaza pe locul 11 in clasamentul Ligii a 2-a din Turcia.