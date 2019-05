FCSB s-a despartit de Raul Rusescu! Anuntul oficial al clubului si mesajul fotbalistului pentru suporteri! "Aceasta echipa are nevoie de voi!"

FCSB a facut anuntul oficial.

FCSB a anuntat despartirea oficiala de atacantul Raul Rusescu. Acesta nu a prins foarte multe minute in acest sezon, iar clubul ros- albastru nu i-a prelungit intelegerea.

"Multumim, Raul Rusescu!

FCSB anunta ca a ajuns la un acord cu Raul Rusescu pentru terminarea contractului, odata cu incheierea sezonului 2018-2019.

Atacantul in varsta de 30 de ani a disputat, in stagiunea precedenta, 24 de partide in toate competitiile, reusind sa inscrie de 5 ori si sa furnizeze 5 assist-uri.

Numele lui Raul Rusescu se confunda cu cele mai mari performante ale clubului nostru in acest deceniu, acesta trecandu-si in palmares doua titluri de campion al Romaniei, o Cupa a Romaniei, o Super Cupa a Romaniei, o Cupa a Ligii, precum si premii individuale, precum acela de golgeter al Ligii 1 in sezonul 2012-2013 (21 de goluri) si `Cel mai bun jucator roman` in 2012. In plus, acesta a fost unul dintre cei mai importanti jucatori in sezonul meomrabil de UEFA Europa League 2012-2013, cand ros- albastrii au ajuns in optimile competitiei si a semnat golul victoriei cu 1-0, de pe Arena Nationala, impotriva celor de la Chelsea, al acel moment detinatoarea en-titre a UEFA Champions League.

Pentru toate aceste rezultate extraordinare, precum si pentru dragostea nemarginita pentru culorile ros-albastre, FCSB ii multumeste lui Raul si ii ureaza mult succes in continuare!", a transmis FCSB pe pagina oficiala de Facebook.

Raul Rusescu: "Astazi imi iau ramas bun de la clubul care mi-a marcat cariera"

Raul Rusescu a avut un mesaj pentru suporterii FCSB-ului: "Astazi, drumurile noastre se despart si probabil nu se vor mai intalni in anii ce urmeaza, dar privesc cu mandrie la trecutul meu si astept cu nerabdare, cu ambitie, cu pasiune si cu aceeasi dorinta de reusita viitorul meu fotbalistic.

Stiu ca sezonul recent incheiat nu a fost pe masura asteptarilor voastre (suflarea ros-albastra) si nici ale mele. Insa, in sezonul ce urmeaza si nu numai, aceasta echipa are nevoie de voi, nu doar de aceia care au inteles (FCSB = Steaua Bucuresti), ci si de voi, ceilalti, care ati ales sa stati acasa, in loc sa veniti sa fiti alaturi de echipa voastra de suflet!

Fotbalul are nevoie de spectatori si suporteri, nu de telespectatori si telesuporteri!

Cu drag si respect,

Al vostru,

Raul Rusescu", a transmis atacantul.