OFERTA pentru Raul Rusescu dupa despartirea de FCSB! Unde poate ajunge atacantul roman

Raul Rusescu a plecat de la FCSB imediat dupa incheierea sezonului.

Acum, atacantul are oferta din Turcia, de la Giresunspor. Echipa evolueaza in liga secunda din aceasta tara.

Presa din Turcia scrie ca oficialii de la Giresunspor isi pun sperantele in fotbalistul roman pentru sezonul viitor.

Raul Rusescu poate redeveni coleg cu Cristi Tanase. Acesta a ajuns la Giresunspor in luna ianuarie.

Raul Rusescu, a treia despartire de FCSB

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a anuntat ca Raul Rusescu si-a reziliat contractul cu formatia ros-albastra.

Raul Rusescu si-a reziliat contractul cu FCSB la doar doua zile dupa incheierea Play Off-ului. Mihai Stoica a anuntat ruperea intelegerii.

In varsta de 30 de ani, Rusescu a marcat 4 goluri in 19 aparitii in actualul sezon al Ligii I. El venise liber de contract de la Osmanlispor, dar a fost trecut pe lista neagra de patronul Becali, cel care a afirmat de mai multe ori in ultima perioada ca fotbalistul va parasi FCSB.

Raul Rusescu a ajuns pentru prima data la FCSB in 2011. El a avut doua sezoane fantastice in tricoul ros-albastru, iar titlul de golgheter al Ligii 1 2012/13 a fost cartea sa de vizita pentru a ajunge la Sevilla.

Sevilla l-a cumparat cu 3 milioane de euro, l-a folosit doar 7 minute si l-a apoi la Braga si FCSB.

Dupa a doua venire la FCSB, Rusescu a mers in Turcia, la Osmanlispor. Acolo, atacantul roman a fost titular timp de doua sezoane, iar in al treilea nu a mai jucat deloc, ajungand din nou la FCSB.