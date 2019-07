Rusescu, in forma maxima dupa plecarea de la FCSB! A marcat doua goluri in ultimul meci

Lui Rusescu ii merge bine in Turcia, la Giresunspor.

In ultimul amical al echipei lui, Rusescu a marcat de doua ori. Giresunspor a trecut cu 6-1 de Elazigspor. Rusescu a marcat golurile 1 si 3 ale lui Giresun, care isi propune sa promoveze in prima liga din Turcia in noul sezon. Tot la Giresunspor joaca si un alt fost stelist, Cristi Tanase.

Rusescu a marcat si in testul cu Hatyaspor, din penalty. Giresunspor a pierdut cu 4-3 in fata lui Hatyaspor.