A semnat Rusescu! Echipa care si-a facut atacul Rusescu - "Dodel" Tanase vrea sa se bata cu granzii din 2020!

Raul Rusescu (30 de ani) a semnat cu Giresunspor, din liga a doua turca.

Raul Rusescu va face pereche in atacul echipei turce Giresunspor cu un alt roman. Rusescu - Cristi Tanase va fi atacul echipei din liga a doua turca!



Rusescu, in varsta de 30 de ani, a semnat astazi cu divizionata de liga a doua care isi doreste promovarea in Superliga Turciei.



Giresun a terminat doar pe locul 13 in ultimul sezon al ligii a doua, la doar 6 puncte de prima echipa care a reotrogradat.



Rusescu a mai jucat in Turcia la Osmanlispor.