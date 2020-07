A scris istorie la CFR Cluj si l-a bagat in spital pe Rusescu. Durul Ligii 1 si-a gasit linistea in turismul rural, departe de fotbal

Un fost jucator de la CFR Cluj a investit jumatate de million de euro intr-o pensiune de langa Sighisoara.

Gabi Muresan s-a retras din activitate in 2017 si s-a apucat de turism, el investind 500.000 de euro intr-o pensiune in satul Apold, aflat la 15km de Sighisoara, in Colinele Transilvaniei. Fostul mijlocas a cumparat o casa aflata in paragina intr-un sat depopulat de minoritatea germana si s-a specializat in turism rural.

"Nu m-am gandit la pensiune, initial. Am cumparat casa asta saseasca in urma cu 6-7 ani. Era in paragina si avea o crama. Am luat-o pentru crama si-am inceput s-o amenajez mai mult pentru mine si pentru prieteni, sa avem unde bea un vin bun, nu m-am gandit sa fac loc de cazare. Cand intri in Apold iti vine sa pleci cat mai repede. Sasii au plecat, iar locul nu arata deloc bine, multe locuinte sunt darapanate, parasite. Ajungi la pensiune la noi si te intrebi daca n-ai gresit locul alegand aceasta cazare. Te gandesti la asta doar pana treci de poarta”, a declarat Muresan pentru G4Media.

Fostul international roman spune ca "avem gaini aici, avem porci. Mai luam din sat, de la vecini, lapte, unt, carne, toate produsele fiind sanatoase si naturale. Si se mananca bine la noi. Avem grupuri care vin din Cluj pentru a treia oara, avem grupuri care vin din Bucuresti, din toata tara. Sighisoara este aproape, dar sa stiti ca multi vin si nu ies din curte trei zile deloc. Curtea e generoasa, avem trei terase, locuri de socializare, activitati. Un ciubar cu apa sarata, sauna, un teren de minifotbal, sezlonguri, loc de joaca pentru copii.

Cand treci de poarta, in partea dreapta este fosta casa saseasca. E alba, cu obloane, fara etaj si cu acoperis cu tigle. Mai in departare este sura transformata in loc de relaxare. Sunt si locuri pentru gratare, o bucatarie traditionala cu plita si cuptor pe lemne, gratar, iar o parte a curtii e pavata cu piatra cubica. In departare e o pajiste verde, plina de copaci. Exista si un loc de joaca amenajat pentru copii, cu porti de minifotbal, trambulina, leagan si tobogan, casute pentru cei mici.

In vremea coronavirusului, ne protejam si protejam pe toată lumea. Se mananca doar afara, pe terase. Nicio activitate nu se tine la gramada inauntru. Chiar daca eu pierd bani, nu ne jucam cand e vorba de sanatate. Niciodata nu va fi aglomerat fiindca de asta ajungi aici, sa te simti in siguranta si sa te relaxezi, fara galagie, fara harmalaie. Suntem oameni civilizati, iar turistii nostri sunt la fel. Daca nu sunt, n-au ce cauta la noi. Vin o singura data, cel mult, a doua oara nu mai intra”.

Gabriel Muresan (38 ani) a jucat ca mijlocas central defensiv pentru Mobila Sovata (2003-2004), Gaz Metan Medias (2004-2005), Gloria Bistrita (2005-2007), CFR Cluj (2007-2013), Tom Tomsk (2013-2014) si ASA Tg. Mures (2014-2017). Are 9 selectii pentru nationala Romaniei, iar in palmares are 3 titluri de campion al Romaniei, 3 trofee Cupa Romaniei si 3 Supercupa Romaniei. „Muri” a fost in lot la marile victorii ale clujenilor in cupele europene, cu AS Roma si Manchester United. Are 260 de meciuri si 37 de goluri in Liga 1 si este considerat unul dintre cei mai duri jucatori romani din ultimii 15 ani, fiind celebru episodul din 2014, cand Comisia de Disciplina l-a suspendat in prima faza pentru 16 etape, dupa ce i-a rupt pometele lui Rusescu, in timpul unui meci ASA Tg. Mures - FCSB. Muresan nu e primul jucator de la CFR Cluj care se indeparteaza de fotbal. Adrian Anca, fostul atacant al "feroviarilor", a intrat in afaceri in agricultura, urmand studii de inginer agronom si avand mai multe sute de hectare de teren cultivate cu cereale si vita de vie langa Oradea.