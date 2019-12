Revine in atentia selectionerului Mirel Radoi? Raul Rusescu, o noua prestatie FABULOASA in Turcia

Raul Rusescu, fost jucator la FCSB, ar putea reintra in atentia nationalei Romaniei.

Atacantul roman traverseaza o forma buna la Giresunspor, formatie din liga secunda din Turcia. Rusescu a marcat o dubla in meciul cu Bursaspor, din etapa a 14-a.

Kesim a deschis scorul pentru Giresunspor, iar Rusescu a dublat avantajul echipei sale printr-un gol din lovitura libera.

In repriza secunda, Rusescu si-a trecut in cont "dubla" in minutul 51, ducand scorul la 3-0 pentru Giresunspor.

In actualul sezon Rusescu a ajuns la sase goluri inscrise in liga a doua din Turcia.

Din martie 2015 nu a mai jucat Rusescu la nationala Romaniei, pregatita in acest moment de Mirel Radoi.