de Dan Chilom
În tur, la Sofia, bulgarii au câștigat cu 1-0, un scor care poate fi întors de olteni, însă în afara scorului, îngrijorător pentru campioana României este jocul prestat de vecinii de la sud de Dunăre, care la Sofia a arătat foarte bine. În lotul bulgarilor se regăsesc jucători care sunt cotați la peste 3 miloane de euro, precum Everton Bala sau portughezul Serginho.
Lotul lui Levski este cotat 37.3 milioane de euro, în timp ce al Universității la peste 38 de milioane de euro.
U Craiova - Levski Sofia | Echipe probabile
Universitatea Craiova: Popescu - Rus, Stefanovic, Scrieciu - Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram
Levski Sofia: Vutsov - Aldair, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho, Moubarik, Reinaldo - Bala - Oko-Flex
Între meciul tur și cel retur, Levski a jucat un derby, cel cu Lokomotiv Sofia, si a câștigat cu scorul de 2-1.
Craiova a fost umilită de Dinamo în campionat, 1-5.
Casele de pariuri oferă cote echilibrate pentru U Craiova - Levski Sofia
- Craiova - 2.00
- Egal - 3.40
- Levski - 4.10
- Craiova merge mai departe - 2.20
- Levski merge mai departe - 1.54
Levski Sofia este a doua cea mai galonată echipă din Bulgaria, după CSKA.
În acest moment, în campionat, Levski are 6 puncte din 6 posibile, pe primul loc, la egalitate cu Ludogorets.
U Craiova - Levski Sofia, condusă de un arbitru italian
Cine trece mai departe va da piept în turul 3 preliminar de UCL cu câștigătoarea dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În tur s-a impus Omonia cu 1-0.
Partida se va juca pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, care are o capacitate de 30.900 de locuri. Pentru această partidă s-au vândut peste 25.000 de bilete.
Arbitrul meciului va fi Matteo Mercenarro din Italia, arbitru care acordă în medie 4,97 cartonașe galbene, și 0,31 roșii.
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Craiova se califică