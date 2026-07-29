de Dan Chilom

În tur, la Sofia, bulgarii au câștigat cu 1-0, un scor care poate fi întors de olteni, însă în afara scorului, îngrijorător pentru campioana României este jocul prestat de vecinii de la sud de Dunăre, care la Sofia a arătat foarte bine. În lotul bulgarilor se regăsesc jucători care sunt cotați la peste 3 miloane de euro, precum Everton Bala sau portughezul Serginho.

Lotul lui Levski este cotat 37.3 milioane de euro, în timp ce al Universității la peste 38 de milioane de euro.

U Craiova - Levski Sofia | Echipe probabile

Universitatea Craiova: Popescu - Rus, Stefanovic, Scrieciu - Mora, Anzor, Cicâldău, Bancu - Etim, Nsimba, Baiaram

Levski Sofia: Vutsov - Aldair, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras, Serginho, Moubarik, Reinaldo - Bala - Oko-Flex

Între meciul tur și cel retur, Levski a jucat un derby, cel cu Lokomotiv Sofia, si a câștigat cu scorul de 2-1.

Craiova a fost umilită de Dinamo în campionat, 1-5.

Casele de pariuri oferă cote echilibrate pentru U Craiova - Levski Sofia

Craiova - 2.00

Egal - 3.40

Levski - 4.10

Craiova merge mai departe - 2.20

Levski merge mai departe - 1.54

Levski Sofia este a doua cea mai galonată echipă din Bulgaria, după CSKA.

În acest moment, în campionat, Levski are 6 puncte din 6 posibile, pe primul loc, la egalitate cu Ludogorets.

U Craiova - Levski Sofia, condusă de un arbitru italian

Cine trece mai departe va da piept în turul 3 preliminar de UCL cu câștigătoarea dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În tur s-a impus Omonia cu 1-0.

Partida se va juca pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, care are o capacitate de 30.900 de locuri. Pentru această partidă s-au vândut peste 25.000 de bilete.

Arbitrul meciului va fi Matteo Mercenarro din Italia, arbitru care acordă în medie 4,97 cartonașe galbene, și 0,31 roșii.

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Craiova se califică