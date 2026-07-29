Lipsa lui Alcaraz are efecte devastatoare: directorii de turnee ATP dezvăluie realitatea

Carlos Alcaraz nu putea să viseze la un început de stagiune 2026 mai bun. În prima lună a anului, tenismenul din Murcia a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care completează marele șlem, după ce l-a învins pe Novak Djokovic, într-o finală de patru seturi, la Melbourne.

Performanța a fost confirmată de un trofeu ridicat la Doha, în februarie, rezultat care a precedat o serie de întâmplări mai puțin fericite.

Absența lui Alcaraz scade semnificativ vânzarea biletelor, în circuitul ATP

După șaisprezece victorii consecutive, a apărut primul eșec al anului, în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, suferit în fața rusului Daniil Medvedev.

Alcaraz a fost învins în al doilea meci jucat în Mastersul de la Miami, după care a cedat finala competiției de la Monte-Carlo în fața rivalului Jannik Sinner.

Deși acuza probleme fizice, Alcaraz s-a deplasat la Barcelona, unde a câștigat un meci, dar și-a agravat accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte, în urma căreia se recuperează în această vară.