Lipsa lui Alcaraz are efecte devastatoare: directorii de turnee ATP dezvăluie realitatea

Lipsa lui Alcaraz are efecte devastatoare: directorii de turnee ATP dezvăluie realitatea Tenis
Marcu Czentye
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Accidentarea lui Carlos Alcaraz afectează în mod considerabil atractivitatea sezonului 2026, în circuitul ATP.

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Carlos AlcarazTenis ATPUS Open 2026circuit ATPbilete
Din articol

Carlos Alcaraz nu putea să viseze la un început de stagiune 2026 mai bun. În prima lună a anului, tenismenul din Murcia a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care completează marele șlem, după ce l-a învins pe Novak Djokovic, într-o finală de patru seturi, la Melbourne.

Performanța a fost confirmată de un trofeu ridicat la Doha, în februarie, rezultat care a precedat o serie de întâmplări mai puțin fericite.

Absența lui Alcaraz scade semnificativ vânzarea biletelor, în circuitul ATP

După șaisprezece victorii consecutive, a apărut primul eșec al anului, în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells, suferit în fața rusului Daniil Medvedev.

Alcaraz a fost învins în al doilea meci jucat în Mastersul de la Miami, după care a cedat finala competiției de la Monte-Carlo în fața rivalului Jannik Sinner.

Deși acuza probleme fizice, Alcaraz s-a deplasat la Barcelona, unde a câștigat un meci, dar și-a agravat accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte, în urma căreia se recuperează în această vară.

Carlos Alcaraz

  • Alcaraz djokovic trofeu ao 26
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Alcaraz, în dubii și pentru US Open

În dubii pentru o participare la US Open, Carlos Alcaraz nu vrea să își grăbească revenirea în circuitul de elită, însă absența sa afectează în mod imposibil de neglijat bunăstarea turneelor ATP.

Mai mulți directori de competiții au afirmat că absența lui Alcaraz le scade simțitor vânzarea biletelor.

Fost tenismen, iar, actualmente prezentator pentru Tennis Channel, Prakash Amritraj a dezvăluit ce i-au comunicat mai mulți directori de turneu, în podcastul Nothing Major: „Am vorbit cu mai mulți directori de turneu care mi-au spus că, atunci când Carlos se accidentează, se retrage dintr-un turneu sau pierde în primele tururi, lucrurile acestea au un impact major asupra vânzării biletelor pentru eveniment,” a punctat acesta, conform Punto de break.

Carlos Alcaraz are șapte titluri de mare șlem în palmares, la doar 23 de ani. În emisiunea Poveștile Sport.ro, Alcaraz a fost numit de antrenorul Marius Comănescu „un mix interesant între Federer, Nadal și Djokovic.”

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