Fostul atacant al lui Dinamo a marcat aproximativ peste 30 de goluri prin acest procedeu, însă consideră că Superliga nu mai are în prezent un jucător care să înscrie constant din faze fixe.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, tehnicianul de 50 de ani a dezvăluit că ultimul fotbalist român care l-a impresionat la acest capitol a fost Constantin Budescu.

„Din păcate, și nu este vorba despre lipsă de modestie, mi-aș fi dorit sincer să apară un jucător care să marcheze constant din lovituri libere. Nu a mai fost unul în ultimii ani.

A fost la un moment dat Budescu, care marca de oriunde, și din parcare. În prezent, din păcate, nu avem. Lovitura liberă este un moment foarte important al unui meci. Poți câștiga o partidă printr-o astfel de fază. În sensul acesta voi lucra cu copiii de la academie”, a spus Claudiu Niculescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Budescu, liber de contract după aventura la Tunari

Constantin Budescu este liber de contract după despărțirea de CS Tunari. Mijlocașul ofensiv a evoluat de-a lungul carierei pentru Petrolul, Astra Giurgiu, FCSB, FC Voluntari, Farul și Gloria Buzău, dar și în China și Arabia Saudită.