FCSB continuă să caute un atacant în această perioadă de mercato, iar Denis Drăguș rămâne principala țintă a campioanei României. Totuși, Mihai Stoica a dezvăluit că oficialii roș-albaștrilor au pregătite și variante de rezervă, în cazul în care transferul internaționalului român nu se va concretiza.

MM Stoica: „Profilul este mai apropiat de Drăguș decât de Bîrligea”

Președintele CA al FCSB a explicat că Gigi Becali își dorește un atacant capabil să joace atât în centrul ofensivei, cât și în bandă, un fotbalist care să poată crea superioritate prin dribling.

„Aștept să ni se dea verde, pentru că totul depinde de transferul lui Drăguș. Avem trei variante, dar vom lua o decizie în funcție de ce se întâmplă. Nu există un deadline pentru Drăguș, perioada de transferuri se închide abia la finalul verii. Dacă decideam eu, jucătorii erau deja veniți, dar Drăguș este feblețea patronului și trebuie să așteptăm.

Nu seamănă cu Bîrligea, mai degrabă cu Drăguș. Este un jucător care poate evolua între postul de atacant central și banda stângă, cum era și Thiam. Totuși, asta nu înseamnă că transferul se va realiza. Eu cred că până la urmă va veni Drăguș”, a declarat MM Stoica la Prima Sport.

Oficialul campioanei a explicat și de ce Denis Drăguș este atât de apreciat de Gigi Becali.

„Noi avem nevoie de un număr 9, dar Gigi vrea un atacant care să poată întoarce adversarul în duel unu contra unu și să dribleze. Drăguș, chiar dacă a jucat puțin în ultimul sezon, este fotbalistul cu cele mai multe driblinguri pe 90 de minute în campionatul Turciei. Are peste cinci driblinguri pe meci, în timp ce următorul clasat are puțin peste două.

Bîrligea este un marcator, un număr 9 clasic. Drăguș este între numărul 9 și extrema stângă. Profilul care i-a plăcut întotdeauna lui Gigi a fost Denis Alibec. Nu-i plăcea Compagno, deși marca multe goluri. Își dorește un atacant care să poată elimina adversari din dribling”, a mai spus MM Stoica.

Pentru FCSB urmează returul cu FK Auda din turul #2 preliminar Conference League. Cele două formații se vor întâlni în Letonia joi, 30 iulie, nu mai devreme de ora 19:00, în direct pe VOYO. Partida va putea fi urmărită, de asemnea, în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.