Articol scris de Matei Barbu

Conform ultimelor zvonuri din Anglia, preluate de Mundo Deportivo, Tottenham l-a identificat pe fundașul dreapta al celor de la FC Barcelona ca fiind una dintre principalele opțiuni pentru întărirea echipei antrenate de Roberto De Zerbi (46 de ani).

Tottenham se pregătește să propună prima ofertă pentru fundașul Barcelonei. O sumă de 65.000.000 de euro ar putea fi suficient de tentantă pentru ca oficialii „Blaugrana” să ia în considerare o eventuală negociere.

Jules Kounde, pe lista celor de la Tottenham

Jules Kounde (27 de ani) este apreciat pentru versatilitatea sa, însă un transfer pare puțin probabil în acest moment, deoarece Barcelona îl consideră un jucător esențial, atât pe postul de fundaș dreapta, cât și în centrul apărării.

Conform sursei anterior menționate, Spurs monitorizează în continuare situația internaționalului francez și și-ar putea exprima interesul în privința transferului.

Posibilitatea unei mutări va depinde atât de poziția Barcelonei, cât și de decizia jucătorului francez în perioada de transferuri rămasă.

Tottenham apreciază capacitatea lui Kounde de a evolua la un nivel ridicat în mai multe roluri defensive, ceea ce îl transformă într-o opțiune ideală în contextul continuării procesului de reconstrucție a lotului.

Barcelona nu dorește să renunțe la Kounde

Numele jucătorului a mai fost asociat în ultimele luni și cu Bayern Munchen, fapt care demonstrează interesul pe care continuă să îl stârnească în fotbalul european.

Capacitatea sa de a evolua eficient atât în centrul apărării, cât și pe postul de fundaș dreapta l-ar transforma pe Jules Kounde într-unul dintre cei mai valoroși jucători defensivi ai clubului FC Barcelona.

Prin urmare, o eventuală plecare a sa ar fi greu de imaginat, cu excepția situației în care poziția Barcelonei s-ar schimba pe parcursul perioadei de transferuri.