OFICIAL Cei doi români de națională ai lui Dinamo și-au prelungit contractele!

Cei doi români de națională ai lui Dinamo și-au prelungit contractele! Baschet
SPORT.RO
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Echipa din Ștefan cel Mare vine după un sezon foarte bun.

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Dinamocs dinamo bucurestiNandor KutiRadu VîrnăStefan Grasu
Din articol
  • Dinamo baschet 2025 2026
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Dinamo, care în ultimul sezon a încheiat în Top 4 după ce a ajuns până în semifinalele Ligii Naționale și a bifat o serie-record de 12 victorii consecutive în campionat, a anunțat două prelungiri de contract.

Nandor Kuti și Radu Vîrnă, ambii jucători în naționala României, vor continua în Ștefan cel Mare.

Nandor Kuti și Radu Vîrnă continuă la Dinamo

”Nandor Kuti rămâne în ⬜️🟥 și în sezonul următor. 

Un leader incontestabil pe teren și o voce importantă în vestiar, Nandor va numi Sala Dinamo acasă și în sezonul 2026/27. 🤜🤛”

și

”Radu Vîrnă continuă alături de Dinamo București și în sezonul 2026/27. 

Extrema ⬜️🟥 a avut medii de 10 puncte, 2.1 recuperări și 1.3 pase decisive în sezonul precedent”, a anunțat pagina oficială CS Dinamo Baschet.

VIDEO EXCLUSIV Ștefan Grasu de la Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

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