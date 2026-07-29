Campionatul Ungariei a început să devină tot mai interesant pentru întrecerile mari ale Europei, printre care și La Liga sau Ligue 1. În această vară, maghiarii pot anunța noi plecări de calibru, ale celor mai buni jucători din sezonul 2025-2026.

Milan Vitalis, de la Gyor, dorit de Celtic și Rangers

Milan Vitalis se numără printre maghiarii care pot prinde transferul carierei! Mijlocaș central, în vârstă de 24 de ani, Vitalis este legitimat la ETO Gyor, unde a ajuns în vara trecută, din Slovacia, de la formația Dunajska Streda, pentru care a jucat timp de trei ani și unde a plecat chiar de la formația din Gyor.

A făcut, în vara anului 2025, cale întoarsă în Ungaria, iar statisticile sale au fost fantastice în întrecerea trecută. A jucat în 41 de meciuri, a marcat de 10 ori și a oferit șase pase decisive.

Milan Vitalis, sezon trecut fantastic

Mijlocașul a început bine și această întrecere, cu patru meciuri și două goluri, iar astfel a atras atenția formațiilor Rangers și Celtic, cele două mari rivale din Scoția.

De altfel, Milan Vitalis a recunoscut că, deși a început campionatul la Gyor, nu este exclus să plece de la echipă până la urmă.

”Am un contract valabil, dar nu putem exclude posibilitatea ca eu să plec chiar în această vară. Aceste chestiuni le gestionează agentul meu; dacă negocierile vor deveni serioase, oamenii vor afla oricum despre ele.

Cât timp sunt jucător la ETO, voi face tot ce-mi stă în putință pentru succesul clubului și pentru ca echipa să joace cât mai mult timp în competițiile europene. Chiar dacă voi fi încă aici la începutul campionatului, voi contribui în continuare”, a spus fotbalistul maghiar, citat de Nemzeti Sport.

Adam Szamosi, la Lille sau Celta Vigo?!

Adam Szamosi este un alt fotbalist care poate pleca din Ungaria, chiar în La Liga sau în Ligue 1! În vârstă de 19 ani, el evoluează pe poziția de mijlocaș defensiv și este născut chiar în Budapesta. Este legitimat la Honved, formație la care s-a și format.

Cotat la 250.000 de euro, Adam Szamosi a adunat 26 de partide, cinci goluri și cinci pase decisive în sezonul trecut, iar publicații din Ungaria accentuează ideea că ar putea face pasul în fotbalul mare, în Ligue 1 sau La Liga.

Este dorit de formațiile Lille și Celta Vigo în această vară.