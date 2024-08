Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a avut un discurs prin care și-a arătat satisfacția după meciul din Giulești. Croatul consideră că rezultatul e unul echitabil, deși în urma jocului prestat, susține el, ar fi putut lua și trei puncte în partida din runda a șasea.

Vizibil mulțumit, antrenorul roș-albilor a scos în evidență și faptul că echipa sa trebuie să progreseze din punct de vedere al mentalității și a pedalat pe ideea că Dinamo va fi un mix între jucători cu experiență și fotbaliști tineri. Miza: construcția unei formații redutabile.

"Am respectat Rapid și trebuie să fim satisfăcuți că am luat un punct, dar impresia mea e că puteam lua cele trei puncte. Parcă am avut mai mult curaj, mentalitate de învingători.

Dar am făcut acea eroare, trebuie să fim mulțumiți cu acest punct. Nu vorbesc niciodată despre arbitraj, a fost o eroare a fundașului nostru, e o lipsă de concentrare. Defensiva noastră a făcut meciuri bune, în general, dar primim destul de multe goluri.

Discutăm la club despre ce fel de jucători să introducem pe teren, experimentați sau tineri, dar am încredere în toți jucătorii. Dacă vrem să construim ceva, trebuie să introducem și jucătorii tineri.

(n.r.: - despre transferuri) Sunt mulți jucători pe piață fără contract, dar trebuie să căutăm jucători care se pot adapta, avem câteva opțiuni.

Milanov a simțit o problemă la adductori, n-a fost prea ușor de jucat pe acest teren, a fost destul de moale.

La mentalitate trebuie să progresăm, să luptăm până la capăt, de a lupta după un moment dificil. E ceva ce am îmbunătățit.

Selmani? Pentru un atacant e important să înscrie, dar e important e câte ocazii își creează. E un jucător foarte important pentru noi", a declarat Zeljko Kopic, la finalul partidei din Giulești.

FC Rapid Bucureşti - Dinamo Bucureşti 1-1 (0-0), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Claudiu Petrila (53 - penalty), respectiv Astrit Selmani (79 - penalty).

Rapid are cinci egaluri şi un eşec în acest sezon.

RAPID: Siegrist - Braun, Paşcanu, C. Ignat, Borza - Kait, Gojkovic (El Sawy 85), Diogo Mendes (Oaidă 76) – Papeau (R. Pop 46), Jambor (Burmaz 76), Petrila. ANTRENOR: Neil Lennon

DINAMO: Golubovic – Sivis (C. Costin 67), K. Boateng, Homawoo, Opruţ - Milanov (Caragea 67), Gnahore, C. Cîrjan (Licsandru 89) – A. Bani (Patriche 90+7), Selmani, Hakim Abdallah. ANTRENOR: Zeljko Kopic

Cartonaşe galbene: Diogo Mendes 2, Săpunaru 59, Blazek 59, C. Ignat 77, Borza 86, Neil Lennon 88 / A. Bani 59, Sivis 60, C. Cîrjan 82, Selmani 89

Arbitri Iulian Călin - Mihai Marius Marica, George Florin Neacşu

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Adrian Popescu

