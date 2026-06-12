Antrenorul portughez Nuno Campos a ajuns deja în țară și a fost prezentat oficial de Dinamo în cadrul unei conferințe de presă, în cursul zilei de joi.

Vineri, o parte din lotul dinamoviștilor s-a reunit deja. Este vorba despre jucătorii tineri, urmând ca ”veteranii” să se întoarcă în ultimele zile din vacanța prelungită.

Printre aceștia se numără și Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo.

Cine este Luca Fudulache

Însă atrage atenția și numele lui Luca Fudulache.

Fundaș central în vârstă de 19 ani, debutant la seniori încă de la 15 ani, el provine de la Viitorul Onești, acolo unde a evoluat în ultimul sezon în Liga 3.

Apărător cu poftă de gol, Fudulache a înscris și în Cupa României, dar și în campionat, unde reușita sa din meciul cu Știința Miroslava a fost propusă la golul sezonului: