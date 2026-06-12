FOTO ȘI VIDEO Surpriză! Dinamo l-a transferat pe fundașul central debutant la 15 ani la seniori care a înscris golul sezonului

Surpriză! Dinamo l-a transferat pe fundașul central debutant la 15 ani la seniori care a înscris golul sezonului Superliga
SPORT.RO
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”Câinii” s-au reunit sub comanda noului antrenor Nuno Campos.

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DinamoLuca Fudulacheadriano manoleIanis DoanaViitorul Onești
Din articol
  • Fudulache viitorul onesti 1
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Antrenorul portughez Nuno Campos a ajuns deja în țară și a fost prezentat oficial de Dinamo în cadrul unei conferințe de presă, în cursul zilei de joi. 

Vineri, o parte din lotul dinamoviștilor s-a reunit deja. Este vorba despre jucătorii tineri, urmând ca ”veteranii” să se întoarcă în ultimele zile din vacanța prelungită.

Printre aceștia se numără și Adriano Manole (18 ani), de la FC Argeș, dar și Ianis Doană (18 ani), fost jucător la CSA Steaua, primele transferuri în această perioadă de mercato de Dinamo.

Cine este Luca Fudulache

Însă atrage atenția și numele lui Luca Fudulache.

Fundaș central în vârstă de 19 ani, debutant la seniori încă de la 15 ani, el provine de la Viitorul Onești, acolo unde a evoluat în ultimul sezon în Liga 3.

Apărător cu poftă de gol, Fudulache a înscris și în Cupa României, dar și în campionat, unde reușita sa din meciul cu Știința Miroslava a fost propusă la golul sezonului:

Jucătorii lui Dinamo prezenți la vizita medicală

”Jucătorii prezenți astăzi la vizita medicală:

1. Matei Marin

2. Pascalău Razvan

3. Toader Mihnea-Stefan

4. Udosen Godwin

5. Licsandru Mihail-Cristian

6. N’Giuwu Matteo

7. Doană Ianis

8. Belive Peter

9. Manole Adrian

10. Ungureanu Costin

11. Honceru Andrei

12. Irimia David

13. Irimia Alexandru

14. Duțu Matteo

15. Fudulache Luca

16. Mihai Cristian-Petrisor

17. Soare Casian

18. Kyrychenko Vadym

19. Bordușanu Antonio-Alexandru

20. Mărginean Iulius-Andrei

21. Musi Alexandru-Marian

22. Tarbă Ianis

23. Caragea Adrian Iulian

24. Bărbulescu Luca

25. Rotund Raul”, a transmis Dinamo.

Foto: Viitorul Onești

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