Contra poate aduce jucatori din Spania in Romania! La cine apeleaza fostul selectioner si cine poate ajunge la Dinamo in perioada urmatoare

Cel mai tanar marcator al FCSB in cupele europene, care evolueaza acum in Spania, poate fi ofertat si el de Contra.

Cosmin Contra a jucat in Spania, la Alaves (1991-2002), Atletico Madrid )2002-2004) si Getafe (2005-2010), si le-a antrenat pe Fuenlabrada (2012), Getafe (2014-2015) si Alcorcon (2016). Favorit sa il inlocuiasca pe Gigi Multescu pe banca lui Dinamo, fostul selectioner ar poate apela la fostii sai elevi de la Getafe pentru a intari lotul lui Dinamo.

Daca dinamovistii pot egala pretentiile financiare, printre jucatorii curtati s-ar putea afla Naldo (fundas central / 32 ani / liber de contract, ultima data la Espanyol), Pablo Villalon (fundas central / 24 ani / liber de contract, ultima data la Sporting Gijon B), Sammir (mijlocas central ofensiv / 33 ani / Lokomotiva Zagreb), Ivi Lopez (extrema dreapta / 26 ani / Levante), Diego Castro (extrema stanga / 38 ani / Perth Glory), Fredy Hinestroza (mijlocas stanga / 30 ani / Junior FC) si Alex Felip (mijlocas central / 28 ani / Lleida Esportiu).

De asemenea, tehnicianul poate apela la formatia de la periferia Madridului pentru a primi o parte dintre jucatorii pe care ii are de imprumutat in acest sezon, respectiv Marcos Lavin (portar / 23 ani), Filip Manojlovici (portar / 24 ani), Ruben Yanez (portar / 26 ani), Jack Harper (atacant / 24 ani), Angel Sanchez (extrema dreapta / 22 ani) si Hugo Duro (atacant / 20 ani) sau pentru a-i directiona catre Bucuresti pe cei care si-au terminat contractul in aceasta vara, precum Nacho Heras (atacant / 23 ani), Hector Otin (extrema dreapta / 24 ani), Florent Poulolo (mijlocas si fundas central / 23 ani), Hugo Diaz (mijlocas central / 23 ani), Alvaro Mateo (fundas stanga / 23 ani), Jose Carlos Marquez (fundas si mijlocas stanga / 23 ani) si Javier Soler (fundas central / 23 ani).

O mutare surpriza ar putea fi aducerea lui Razvan Ochirosii (31 ani), fostul jucator de la Otelul, FCSB si Gloria Buzau, care acum evolueaza la CD Guijuelo, in liga treia spaniola. Considerat unul dintre cei mai talentati juniori romani la mijlocul anilor 2000, mijlocasul stanga a colaborat excelent cu "Gurita" la Alcorcon. El detine recordul pentru cel mai tanar marcator din istoria FCSB-ului in cupele europene, inscriind in august 2006, intr-un meci cu Gorica, din preliminariile Champions League, la 17 ani, 4 luni şi 20 de zile, si a mai evoluat in Spania la CF Fuenlabrada, Marbella FC, Unionistas CF.

Din mandatul precedent pe banca lui Dinamo, Contra mai poate apela la Vytautas Cerniauskas (portar / 31 ani / liber de contract, ultima data la TSKA Sofia), Claude Dielna (fundas central / 32 ani / liber de contract, ultima data la CSU Craiova), Azer Busuladzici (mijlocas central / 28 ani / Atromitos Atena) si Adam Nemec (atacant / 34 ani / liber de contract, ultima data la Pafos FC).