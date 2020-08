"Au intrat intr-o casa si nu au dat nici 'buna ziua'!" Suporterii lui Dinamo, IGNORATI de investitorii spanioli! "Nu sunt pregatiti sa ne raspunda!"

Unul dintre reprezentantii suporterilor dinamovisti a vorbit despre investitorii spanioli care au venit in Stefan cel Mare.

Andrei Gerea a spus ca suporterii, desi detin actiuni la Dinamo, nu au primit nimic mai mult decat un comunicat dupa sosirea spaniolilor, lucru care ii nemultumeste. Fanii "cainilor rosii" sunt dispusi, insa, sa le dea o sansa acestora.

"Exista o parere care se distinge printre majoritatea suporterilor. Desi suporterii sunt intr-adevar destul de nemultumiti in continuare pentru ca nu au primit decat un comunicat, dupa ce public au iesit mai agresiv anumite atentionari, totusi noi toti ne dorim ca acesti investitori sa aiba ocazia sa dovedeasca ceea ce pot si sa arate ca sunt cine spun ca sunt. Avem in continuare o anumita toleranta in a le da o sansa sa-si dezvolte programul.

Programul DDB, actionarul minoritar la clubului, trebuia sa fie notificat, informat, sa isi dea acordul pentru tranzactie, lucru care nu s-a intamplat. Ceea ce stiti din presa, stim si noi. Dar am lasat deoparte aceste lucruri pentru a le da o sansa de a demonstra cine sunt. Sa vedem daca se concretizeaza sau nu mutarea lui Cosmin Contra, transferurile de jucatori care au fost anuntate, plata salariilor...

Cred ca putem specula cu totii in acest moment. Lipsa de comunicare este uluitoare si de neinteles. Ai intrat intr-o casa si nici n-ai dat 'buna ziua'. Este un lucru care nu poate fi acceptat cu usurinta, dar exista un gram de toleranta. Vom vedea ce se va intampla. Noi avem speranta si dorinta ca demersul acestor investitori sa reuseasca. Avem tot dreptul sa speculam ca in spatele lor sunt fosti investitori de la Dinamo.

Cred ca putem trage linie peste tot ce a fost si sa punem umarul la construirea unei echipe competitive. Dar faptul ca ii tin la distanta pe cei care au tinut in viata clubul, nu e in regula. Eu cred ca pana la urma ii vom atentiona cumva ca suntem aici. Nu cred ca sunt pregatiti sa raspunda la intrebarile noastre, cine sunteti, cati bani aveti, ce planuri v-ati facut... Nu sunt capabili sa raspunda la intrebari legitime si incearca sa intarzie pana vor avea o varianta de pus pe masa", a declarat Andrei Gerea, membru elite al programului DDB, la Digi Sport.