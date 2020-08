"Negoita e patronul lui Dinamo, nu vad altceva!" Anunt SOC in plina REVOLUTIE pentru 'caini': "Contra nu intra in playoff cu echipa asta"

Dinamovistii se pregatesc sa intre intr-o noua era dupa revenirea lui Contra in 'Stefan cel Mare'.

Florin Prunea taie insa din entuziasmul 'cainilor'. Fostul manager al clubului spune ca Negoita e in continuare patron la Dinamo. Prunea nu-i da sanse mari lui Contra sa aiba succes, daca nu se vor face investitii masive.

"Eu am fost in management? Buna asta! In momentul de fata, Dinamo are un patron care este Ionut Negoita. Vi se pare ca s-a schimbat ceva? Pe documente, nu avem nimic... Care mai e legatura cu suporterii? Daca nu erau suporterii, echipa asta nu lua licenta. Cred ca Multescu nu merita tratamentul pe care l-a primit. Daca accepta la scouting, asta este... Nu e doar problema lui Multescu, e conditia antrenorului roman. Se duc pe la echipe unde accepta orice numai ca sa aiba de munca.

Nu stiu de spanioli, nu cred ca Borcea si Badea sunt in spate. Pe Borcea nu-l vad sa stea in linia a doua, iar domnul Badea e om serios, nu cred ca se ascundea. Nu cred ca s-a terminat auditul. Dupa cum vedeti, mereu se intampla ceva in ultimul moment. Daca domnul Cortacero a venit aici, macar ca o forma de respect sa spuna ce vrea sa faca, ce-a gasit... Jucatorii plang, au nevoie de un salariu. Problemele sunt aceleasi ca inainte. Anul trecut, aceasta incertitudine a macinat la baza clubului. Paraie din toate incheieturile lui! Anul trecut, 28 de greseli majore contra lui Dinamo. Acum, pac, din prima etapa.

Dinamo trebuie sa se apere singura, nu trebuie s-o apere altcineva. Trebuie sa fie un club puternic, daca ceilalti te simt slabi se intampla lucruri ca anul trecut. Macina acolo... Ce e acolo, in vestiar? Vine cineva sa ne spuna ceva? Ma rog... Lotul trebuie imbunatatit si calitativ, si cantitativ. Dinamo a facut o repriza a doua foarte buna, merita sa castige. Cred ca o sa vorbim de fotbal in Romania dupa 5 octombrie. Acum toata lumea asteapta. Pana atunci, jocul sufera, jucatorii sunt obositi. Va fi iar un campionat atipic. Cred ca venirea lui Contra nu inseamna playoff-ul automat, in conditiile astea. Cosmin, cu actualul lot, nu poate sa se bata la playoff!", a spus Prunea la Digisport.