Gianni Infantino, ironia supremă: „Cu 64 de echipe poate s-ar califica și Italia”

Preşedintele FIFA a fost întrebat despre extinderea formatului Cupei Mondiale, care anul acesta include 48 de echipe. „Am discutat chiar şi posibilitatea de a-l mări la 64 de echipe pentru a implica mai mult lumea fotbalului. Propunerea a fost dezbătută în Consiliu, dar deocamdată, să ne bucurăm de această primă ediţie extinsă”, a spus Infantino pentru postul de televiziune brazilian CazéTV, citat de Gazzetta dello Sport.

Gianni Infantino a adăugat apoi o glumă care nu a fost pe placul italienilor. „Cu 64 de echipe, Italia s-ar putea califica. Am putea chiar să ajungem la 228 de echipe şi să vedem dacă este posibil”, a adăugat preşedintele FIFA, cu un zâmbet ironic.

Această notă de umor a fost întâmpinată cu o dezaprobare puternică din partea italienilor, care au reacţionat rapid. Gaetano Amato, membru al Camerei Deputaţilor, s-a simţit obligat să răspundă la remarcile lui Infantino.

„Gianni Infantino se bucură să batjocorească Italia pentru că nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială? Să nu uităm că nu vorbeşte ca un simplu fan într-un bar, ci ca preşedinte FIFA. Un rol pe care îl deţine datorită sprijinului federaţiei italiene şi un rol prin care ar trebui să ceară echilibru şi respect, demonstrând şi un simţ al responsabilităţii instituţionale.

Suntem primii cărora le este ruşine de declinul echipei noastre naţionale şi de dezastrul prin care trece fotbalul italian; nu avem nevoie de glumele lui lipsite de gust ca să ne dăm seama de asta. A batjocori Italia este incredibil de meschin, mai ales venind de la cineva care ar trebui să reprezinte întreaga lume a fotbalului, inclusiv Italia”, a replicat Gaetano Amato.