Primul transfer extern pentru Dinamo dupa venirea spaniolor! Jucatorul a fost prezentat oficial: Janusz Gol e anuntat ca o mare lovitura

Fostul capitan al lui KS Cracovia, Janusz Gol, a fost prezentat oficial de Dinamo.

Negocierile avansate dintre parti au fost anuntate in premiera de www.sport.ro acum 8 zile.

Gol, 34 de ani, a trecut in cariera si pe la Legia Varsovia sau Amkar Perm. Mijlocasul are 18 meciuri in Europa League si 3 goluri marcate. Sezonul trecut, Gol a fost coleg la Cracovia cu Rapa si Hanca.

Janusz Gol are 8 selectii la nationala Poloniei si 5 trofee castigate in cariera: un titlu cu Legia, in 2013, si 4 cupe (3 cu Legia si una cu Cracovia).