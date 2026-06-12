Întrebarea care l-a iritat pe Cristiano Ronaldo cu cinci zile înainte de debutul Portugaliei la Mondial: ”Nu ați văzut meciurile?”

Întrebarea care l-a iritat pe Cristiano Ronaldo cu cinci zile înainte de debutul Portugaliei la Mondial: ”Nu ați văzut meciurile?” CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia va debuta la Cupa Mondială 2026 pe 17 iunie, împotriva Republicii Democrate Congo. 

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Cristiano RonaldoPortugaliaCupa Mondiala
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Cu cinci zile înainte de debutul Portugaliei la Cupa Mondială, naționala lui Cristiano Ronaldo a plecat spre continentul american. La plecare, cvintuplul câștigător al Balonului de Aur oferit câteva declarații în fața reporterilor lusitani. 

Cristiano Ronaldo, enervat de un jurnalist care l-a întrebat cum se simte fizic înainte de plecarea la Mondial

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Ajuns la 41 de ani, Cristiano Ronaldo va lua parte la ultimul turneu final de Cupă Mondială, iar starul lusitan a fost întrebat de reporteri dacă mai poate face față la cel mai înalt nivel. 

Suntem foarte bucuroși. Știm că Mondialul este mereu o competiție specială, la fel ca Euro, și mergem acolo cu așteptări mari. Cum mă simt din punct de vedere fizic? Mă simt bine. Nu ai văzut meciurile?”, a spus Cristiano Ronaldo. 

Întrebat dacă Portugalia poate fi considerată una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale, Cristiano Ronaldo a oferit un răspuns clar: ”Vom afla asta doar la final. Avem o generație foarte bună, dar sunt factori pe care nu îi putem controla, așa cum sunt jocurile, dacă vom câștiga sau nu, acesta e cel mai important lucru. Cred că avem o generație care va aduce multă bucurie oamenilor din Portugalia”. 

Cristiano Ronaldo a dezvăluit și cum va aborda Portugalia turneul final: ”A fost o perioadă solicitantă, pentru că am muncit mult. Am câștigat meciurile disputate, dar adevăratul test începe pe 17, la primul joc. Când nivelul competiției va crește și lucrurile vor deveni cu adevărat dificile, atunci se vor vedea adevărații campioni. 

Depindem de mulți factori, însă sunt foarte încrezător că totul va merge bine. Obiectivul este să terminăm grupa pe primul loc, iar apoi să luăm fiecare meci în parte, pas cu pas, cu calm, pentru a căpăta încredere și a intra în ritmul turneului”.

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