"E cel mai bun mijlocas cu care am jucat!" A dat Dinamo o SUPER LOVITURA?! Ce campioana din Europa a incercat sa i-l fure lui Dinamo pe Janusz Gol in ultima clipa

Polonezul le-a fost coleg in Polonia lui Cornel Rapa si Sergiu Hanca, acesta din urma laudandu-l pe mijlocasul in varsta de 34 de ani.

"M-a intrebat cateva detalii. Trebuia sa-si rezolve intai situatia aici. I-am zis ca e echipa mea de suflet. E cel mai bun mijlocas central alaturi de care am jucat vreodata. Profesionist 100%, are forta, inteligenta, viziune in joc. Tot ce ii trebuie unui mijlocas, un numar 6 sau 8. E un lider in teren, mereu vorbeste, implicat la antrenamente si meciuri, indiferent ca-s amicale sau oficiale.

E mai bine fizic si mental decat un fotbalist de 20, chiar daca are 34. Si stiu ce vorbesc, credeti-ma. Nu l-am vazut niciodata obosit. Sa nu se astepte lumea sa marcheze si sa dea 100 de pase de gol. E foarte eficient, cred ca orice antrenor si l-ar dori. Nu e tip conflictual. E calm, bun cu toata lumea, ii baga in seama pe toti, de la cel mai tanar junior pana la cel mai in varsta", a marturisit Sergiu Hanca, la Digi Sport.

In plus, Hanca a spus ca polonezul a acceptat oferta lui Dinamo, refuzandu-i pe cei de la Legia Varsovia.

"El nu vine pentru bani la Dinamo, din ce stiu eu. Are o situatie financiara buna. Vrea sa joace, ii place fotbalul, este profesionist. Nu s-a dus sa le ia banii celor de la Dinamo. E un fotbalist pe placul lui Contra. E 'caine' pe teren.

Stiu ca era in discutii si cu Legia Varsovia. Il dorea mult Legia, deci va dati seama ca e un jucator important. E vazut bine", a mai declarat fotbalistul.