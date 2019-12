Ce spune Becali de transferul lui Budescu la FCSB: are loc jucatorul in sistemul inventat de Vintila, dar luat de la Hagi :)? Raspunsul patronului

Gigi Becali a vorbit despre Budescu.

Gigi Becali anunta in urma cu putin timp ca si l-ar dori pe Budescu la FCSB si ca l-ar juca pe postul de atacant, nu de mijlocas. Situatia s-a schimbat dupa ce patronul ros-albastrilor a fost impresionat de noul sistem pe care il joaca echipa. Vintila a schimbat tactica in meciul cu Craiova in 4-3-1-2 si a jucat cu doi atacant: Man si Coman. Becali este de parere ca aceasta va fi noua tactica de la echipa si Budescu nu mai are loc. Atacanti vor fi cei doi jucatori, iar in spatele lor are deja alti trei si nu mai are nevoie de Budescu.

"Nu mai am nevoie de Budescu, pentru ca ce a facut Vintila acum, a creat un sistem nou in care am atacanti. Am doi atacanti mari: Man si Coman. Pentru ca el a creat un altfel de sistem si il felicit pentru asta. Sa nu mai zica lumea ca face Becali. Habar nu aveam de ce a inventat el, adica a luat de la Hagi cred, nu stiu de unde a luat.

Eu va spun ca ma incantat si avem atacanti, iar ca sa il pui in spatele celor doi atacanti avem Tanase, Morutan, Olaru daca vine, nu mai e nevoie. Avem trei si joaca unul", a spus Becali la PRO X.