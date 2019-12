FCSB nu va juca in Ghencea! Declaratie incredibila a lui Gigi Becali: "Ar fi ca si cum as juca in Stefan cel Mare!"

Gigi Becali nu vrea sa o duca pe FCSB in Ghencea.



Stadionul din Ghencea va fi, probabil, prima dintre arenele istorice ale Capitalei care va fi refacuta, iar acolo va juca doar CSA Steaua. Becali vrea sa evite un conflict cu suporterii si spune ca daca ar juca acum in Ghencea ar fi ca si cum ar juca pe stadionul rivalei Dinamo.

"Nu sunt suparat deloc pe Lacatus, deoarece el probabil a auzit de pe la vreun general ca nu o sa fiu lasat sa joc in Ghencea. Insa vreau sa va spun ca mie nu imi poate interzice nimeni sa joc pe acel stadion atunci cand el o să fie gata. Legea este de partea mea. Stadionul este facut din banii publici si nu este de joaca cu asa ceva. Totusi, desi pot sa joc acolo, totusi nu vreau eu sa ma duc sa joc pe Ghencea. M-am saturat de scandal, iar eu nu mai vreau scandal cu Peluza Sud. Nu vedeti cat circ a fost in acesti ani? Sunt sigur ca daca noi vom juca în Ghencea, Peluza Sud o sa faca circ, iar eu vreau pace! Nu mai vreau dusmanii cu nimeni si nu vreau ca suporterii sa se alerge unii pe altii din cauza unor orgolii. Daca m-as duce sa joc la anul in Ghencea, atunci este la fel cum m-as duce sa joc cu echipa mea in 'Stefan cel Mare'. Credeti ca acolo o sa fim primiti bine vreodata? Credeti ca noi vom juca vreodată pe stadionul lui Dinamo? Nicodata!", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.