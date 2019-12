Reteta unui succes in fata Craiovei: "Motivarea noastra e mult mai tare!" Ce spune Gigi Becali despre meciul cu oltenii si cu cine se lupta la titlu

FCSB o va intalni pe Craiova in runda urmatoare.

Gigi Becali spune ca echipa a adunat numarul de puncte pe care le-a avut ca obiectiv pana la finalul anului si este multumit de cum merge echipa. Pentru ros-albastri urmeaza meciul de acasa in fata Craiovei si patronul FCSB este convins ca motivatia mai puternica a jucatorilor sai le poate aduce cele trei puncte.

"Am zis sa discutam in decembrie. Faceam un calcul intr-o interventie, ziceam sa pierdem 6 puncte pana la finalul anului. Am pierdut numai 3. Bine, mai avem meci cu Craiova, nu avem cum sa pierdem mai mult de 6. Avem un meci cu Voluntari, se poate intampla orice, dar e de partea noastra, suntem favoriti. Am ajuns la un punct de Astra, cum ar veni, si la doua de CFR. Am depasit si Craiova, si Viitorul, cum ar veni. Meciul cu Craiova e foarte... E care pe care, nu mai e nevoie sa ambitionezi pe nimeni. Cu echipele mari, noi ne motivam. Cand se motiveaza si altii, castigam noi pentru ca motivarea noastra e mult mai tare. Pentru ca atunci se vede valoarea. E diferenta intre valoare si putere", a spus Gigi Becali la PRO X.

CFR Cluj e mai puternica decat noi

Gigi Becali o considera pe CFR Cluj principala contracandidata in lupta la titlu si spune ca echipa antrenata de Dan Petrescu este mai puternica decat FCSB, dar nu si mai valoroasa:

"CFR e mai puternica, dar noi suntem mai valorosi. Decat Craiova suntem si mai valorosi, si mai puternici. Mi-e teama numai de CFR, de aia zic", a mai spus Becali.

Clasamentul Ligii 1

CFR Cluj este lider in Liga 1 in acest moment, cu 41 de puncte dupa 21 de meciuri jucate. Pe locul secund este Astra Giurgiu, la un singur punct distanta.

Pe locurile trei si patru sunt Craiova (37 puncte) si FCSB (36 puncte), care se vor intalni duminica, la ora 20:00. Ros-albastri au un meci disputat mai putin, dupa ce partida cu Voluntari a fost amanata din cauza ploii.