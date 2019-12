Ilie Dumitrescu a dezvaluit conversatia pe care a avut-o cu Gigi Becali in vara! Ce i-a putut spune patronul FCSB-ului cand echipa sa era ultima clasata

Din articol FCSB nu a inceput deloc bine campionatul in Liga 1

Ilie Dumitrescu a vorbit despre un dialog pe care l-a avut cu Gigi Becali in urma cu cateva luni.

Patronul FCSB a vorbit in vara cu Ilie Dumitrescu, in momentul in care echipa sa se afla pe ultimul loc in campionat, iar prestatia echipei era extrem de slaba. Gigi Becali a presimtit schimbarea pozitiva a echipei si l-a avertizat pe Ilie Dumitrescu de acest lucru, dupa cum a dezvaluit acesta la Digi Sport.



"Eu vorbeam cu Gigi si ii spuneam: "tu esti constient ca aveti doar 13 puncte in august?". Iar el imi spunea, o sa vezi ca o sa fim aproape si ca ne vom bate la titlu. Ca dovada ca acum, daca FCSB bate Voluntari, sunt la doua puncte de CFR.

N-as putea sa spun ca doar FCSB si CFR se vor lupta la titlu. Au fost momente in care CFR nu a castigat in deplasare multe meciuri. Dupa o luna de campionat, CFR avea 12-13 puncte in fata celor de la FCSB", a spus Ilie Dumitrescu la Digi Sport.



FCSB nu a inceput deloc bine campionatul in Liga 1



Echipa lui Gigi Becali a avut un start extrem de slab la inceputul Ligii. Dupa primele 7 etape, FCSB era pe ultimul loc in Liga 1, cu doar 4 puncte obtinute. CFR era lider inca de atunci, cu 17 puncte acumulate si cu un avantaj imens in fata lor.

Intre timp, diferenta dintre cele doua s-a mai diminuat, iar FCSB se afla la doar 5 puncte distanta de liderul CFR si are un meci in minus pe care trebuie sa il joace.