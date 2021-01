BREAKING NEWS! FCSB a anuntat OFICIAL despartirea de Dennis Man! Mesajul clubului pentru fostul jucator 

Dennis Man s-a despartit de FCSB dupa 4 ani si jumatate!

Fotbalistul a fost vandut in Serie A, la Parma, club unde evolueaza si Valentin Mihaila. Golgheterul ros-albastrilor din acest sezon a zburat in cursul zilei de joi spre Parma, iar vineri a fost prezentat oficial.

Dupa ce italienii au facut anuntul transferului, FCSB a postat un mesaj de multumire pentru jucatorul care a inscris 48 de goluri in total pentru echipa lui Gigi Becali.

"Multumim, Dennis Man!

FCSB anunta transferul golgeterului Ligii 1, Dennis Man, la Parma Calcio 1913, din Serie A.

Atacantul in varsta de 22 de ani a efectuat deja vizita medicala si a fost prezentat la noua echipa, unde va purta tot numarul 98.

Dennis Man este unul dintre jucatorii de baza ai echipei noastre si a devenit, odata cu trecerea la Parma Calcio 1913, jucatorul vandut pe cea mai mare suma din istoria Ligii 1. A avut un rol determinant in obtinerea Cupei Romaniei din 2020, cand a inscris singurul gol al finalei contra celor de la Sepsi OSK. Acea reusita s-a alaturat celorlalte 48 de goluri si 29 de pase de gol cu care Dennis a contribuit in toate competitiile, in cei patru ani si jumatate petrecuti la echipa noastra.

Clubul nostru ii multumeste lui Dennis pentru toata daruirea si respectul acordat tricoului ros-albastru si ii ureaza mult succes in noua sa aventura din Italia!", se arata in comunicatul ros-albastrilor.

