Vestea pe care Mirel Radoi voia sa o auda! Cand va reveni George Puscas la nationala! Mesajul atacantului pentru Dennis Man 

George Puscas a suferit o accidentare in urma careia a trebuit sa se opereze.

Din noiembrie, atacantul lui Reading nu a mai evoluat, fiind afectat de problemele la muschii inghinali care l-au obligat sa se opereze la inceputul acestui an.

Fotbalistul a declarat acum ca este aproape pregatit sa revina pe teren, dandu-i o veste buna lui Mirel Radoi cu privire la posibilitatea ca el sa se prezinte la meciurile echipei nationale din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

"Starea mea de spirit este foarte buna. A fost mereu buna, chiar si cu accidentarea asta. Sunt din ce in ce mai bine, recuperarea decurge foarte bine si in curand voi fi pe teren. A fost doar problema ca durerea a tinut foarte mult si nu aveam ce sa fac, doar sa ma operez.

Mi-au dat mesaj, m-au intrebat cum sunt si doctorul si Mirel Radoi. Tinem legatura mereu din pricina acestei probleme, ceea ce urmeaza sa fac, pasii pe care ii parcurg.

In 2-3 saptamani, daca toate sunt bine si ma ajuta Domnul sa nu mai am nicio problema, as putea sa revin. Suntem la sfarsitul lui ianuarie si in februarie deja sper sa incep sa joc si sa fie bine", a declarat George Puscas, potrivit AS.ro.

Primele meciuri ale Romaniei in preliminariile mondialului din Qatar sunt programate peste doua luni, pe 25 si pe 28 martie. Toate partidele echipei nationale vor fi transmise IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Mesajul lui Puscas pentru Dennis Man



George Puscas a jucat in Italia de la varsta de 18 ani, trecand pe la Inter, Bari, Benevento, Novara si Palermo. Dupa transferul lui Dennis Man la Parma, atacantul lui Reading a declarat ca este dispus sa-l ajute oricand cu sfaturi pe fostul jucator de la FCSB pentru a se acomoda cat mai repede in Serie A.

"Il voi ajuta cu cea mai mare placere, cu orice sfat, dar nu cred ca e nevoie pentru ca e destul de matur si pregatit sa isi dea seama de orice provocare", a adaugat Puscas.

Cei doi fotbalisti au fost coechipieri in echipa de tineret a Romaniei, care a ajuns in 2019 pana in semifinalele Campionatului European.