Dennis Man va avea un salariu de doua ori mai mare decat Mihaila la Parma! Ce record a doborat transferul fostului fotbalist al FCSB-ului in Serie A

Dennis Man s-a transferat de la FCSB la Parma in schimbul sumei de 13 milioane de euro.

La clubul din Serie A, golgheterul acestui sezon din Liga 1 se va reintalni cu Valentin Mihaila, fostul sau adversar din Liga 1, dar si coleg la echipa nationala de tineret.

Mihaila a fost transferat de echipa antrenata de Roberto D'Aversa de la Universitatea Craiova in octombrie in schimbul a 8.5 milioane de euro.

Desi a fost o perioada de timp indisponibil din cauza unei accidentari, Mihaila a debutat pentru Parma si a reusit chiar sa inscrie primul gol, in meciul de cupa pierdut de echipa sa in deplasare cu Lazio.

Dupa ce suma platita in schimbul lui Man a depasit-o pe cea pentru Mihaila, fostul fotbalist al FCSB-ului il depaseste pe colegul sau si in ceea ce priveste salariul.

Potrivit Fanatik, Mihaila are un salariu de 600.000 de euro pe sezon la Parma, in timp ce Man va castiga 1.2 milioane de euro anual, dupa a anuntat Giovanni Becali pentru sursa citata.

Pe langa faptul ca a devenit cel mai scump jucator plecat vreodata din Liga 1, transferul lui Man la Parma reprezinta cea mai scumpa mutare care s-a facut in aceasta iarna in Serie A. Romanul l-a depasit in acest clasament pe Joakim Maehle care s-a transferat de la Genk la Atalanta in schimbul sumei de 11 milioane de euro.