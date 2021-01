BREAKING NEWS | Suma REALA pentru care Dennis Man a plecat la Parma! Conditiile EXTREME puse de italieni pentru a mai da doua milioane de euro 

Dennis Man a devenit cel mai scump jucator care a plecat de la o echipa din Romania in strainatate.

Gigi Becali a anuntat ca suma de transfer a golgeterului Ligii 1 este de 13 milioane de euro. Se pare, insa, ca FCSB nu va incasa toti acesti bani decat daca se indeplinesc cateva conditii.

Potrivit GSP, suma de care Becali este sigur se ridica la 11 milioane de euro, celelalte doua milioane urmand a fi platite de italieni doar daca Dennis Man reuseste sa ajute echipa inscriind la fel de mult ca in tricoul ros-albastrilor.

Astfel, o jumatate de milion de euro ar urma sa ajunga in conturile lui Becali daca Parma se califica cel putin o data in urmatoarele 4 sezoane intr-o cupa europeana. Alti 500.000 de euro ar urma sa primeasca FCSB daca italienii termina cel putin o data printre primele 8 echipe din Serie A.

Daca Dennis Man inscrie 15 goluri la Parma pana in 2023, Gigi Becali mai incaseaza 500.000 de euro, iar alta jumatate de milion ar putea ajunge in Romania daca fotbalistul reuseste 25 de goluri pana in 2025.

In acest moment pare greu de crezut ca Parma va reusi sa se califice in cupele europene sau sa termine in primele 8 din Serie A in urmatorii ani. Asta pentru ca acum echipa la care evolueaza si Valentin Mihaila este penultima in clasamentul campionatului italian, principala grija a clubului fiind evitarea retrogradarii.

In ceea ce priveste golurile, Parma are in acest sezon 14 reusite, insa in ultimii ani nu a depasit nici macar 10 goluri pe stagiune. Dennis Man a inscris in ultimii doi ani si jumatate de 30 ori in Romania, insa in Serie A ar putea sa ii fie mai greu sa marcheze, asa cum i s-a intamplat si lui Valentin Mihaila.

In alta ordine de idei, potrivit Fanatik, Gigi Becali a pastrat 5% procente din drepturile federative ale lui Man, ceea ce inseamna ca ar putea sa incaseze o suma de bani dintr-un viitor transfer al lui Man de la Parma.