"E briliantul fotbalului romanesc!" Boost de incredere pentru Dennis Man dupa transferul la Parma! "Nu sunt multi ca el in Europa"

Dennis Man a intrat in istorie drept cel mai scump transfer realizat vreodata de o echipa din Romania.

Antrenorul care l-a promovat pe Dennis Man la prima echipa a celor de la UTA Arad s-a declarat increzator in viitorul fotbalistului.

Roland Nagy a spus ca are incredere ca Man va reusi sa se impuna la Parma, lucru care il va ajuta sa devina cel mai important jucator al echipei nationale.

"Am spus ca se va impune la FCSB, se va impune si la Parma, si la echipa nationala! E 'briliantul' fotbalului romanesc in acest moment. Caracterul il mentine acolo sus si sunt sigur ca va munci asa cum a facut-o mereu, inca de cand era la UTA. E un pas important, care il obliga sa evolueze si mai mult. In primul rand, trebuie sa fie sanatos.

Dennis Man face diferenta si va fi liderul nationalei. Am spus ca in doi-trei ani, dar cred ca acest moment va veni si mai repede. Poate chiar in aceste preliminarii ale Campionatului Mondial. Are o maturitate iesita din comun si e un fotbalist cu sclipire.



E un fotbalist talentat si inventiv cum nu sunt foarte multi in Europa. Asta e caracteristica forte a fotbalistului roman. Incepem, in sfarsit, sa formam jucatori de top la nivel european.

El are tot ce trebuie pentru fotbalul din Italia. Trebuie sa isi imbunatateasca agresivitatea, dar cand are mingea stie exact ce are de facut. Inventivitatea lui il indruma spre fotbalul de performanta. Va fi numarul 1 la Parma. Va aduce un plus si cred ca poate scoate echipa din zona retrogradarii. Sunt convins de asta!



Munca si seriozitatea sunt de multe ori mai importante decat talentul. Iar Dennis Man e cel mai bun exemplu. Doar cu talentul nu poti face fata nivelului fotbalistic din 2021", a declarat Roland Nagy, potrivit Fanatik.